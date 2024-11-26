Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Püf Noktaları Gösterdi: Blazer Ceketlerdeki Gizli Cepler ve Teğel Sırrı

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Ceketlerde ve kabanlarda cep ve yaka kısımlarında bulunan teğeller, genellikle tasarım aşamasında geçici olarak kullanılan dikişlerdir. Bu teğeller, giysinin düzgün bir şekilde şekil almasını sağlamak için kullanılır ve giysi tamamlandıktan sonra genellikle çıkarılır. Ancak, bu teğeller bazen stilin önemli bir parçası olarak da bırakılabilir. @ecemalsan isimli sosyal medya kullanıcısı, bu teğellerle ilgili dikkat edilmesi gereken püf noktalarını takipçileriyle paylaştı ve blazer ceketlerdeki gizli özellikleri ortaya çıkardı.
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Blazerların yaka ve arka yırtmaçlarındaki teğellerin nasıl açılması gerektiğini açıklayan genç kadın, bu ceketlerin şık görünümünü bozmadan nasıl işlevsel hale getirilebileceğini adım adım gösterdi.
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Çoğu zaman, blazer ceketlerin cep kısımlarında gizli ceplerin olduğunu fark etmeyiz. Ancak @ecemalsan, ceketlerimizin dıştan cep gibi görünmeyen kısımlarının aslında gizli cepler içerdiğini de gösterdi.
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