Yanınızda Bir Kadın Varken Araçta Dikkat Edilmesi Gereken Centilmenlik Kuralları

Centilmenlik, bir kişinin karşısındakine saygısını zarafetle birleştirerek davranışlarına yansıtmasıdır. Bu nezaket anlayışı, sadece günlük hayatta değil, araç kullanımı gibi özel anlarda da kendini gösterebilir. @emirkafli isimli sosyal medya kullanıcısı, bir kadınla beraber arabaya binerken dikkat edilmesi gereken centilmenlik kurallarını paylaştığı videoyla gündeme geldi. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.