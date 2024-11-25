Yanınızda Bir Kadın Varken Araçta Dikkat Edilmesi Gereken Centilmenlik Kuralları

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Centilmenlik, bir kişinin karşısındakine saygısını zarafetle birleştirerek davranışlarına yansıtmasıdır. Bu nezaket anlayışı, sadece günlük hayatta değil, araç kullanımı gibi özel anlarda da kendini gösterebilir. @emirkafli isimli sosyal medya kullanıcısı, bir kadınla beraber arabaya binerken dikkat edilmesi gereken centilmenlik kurallarını paylaştığı videoyla gündeme geldi. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@emirkafli’nin açıklamasına göre, birlikte bir araca binildiğinde öncelikle kadının oturması beklenmeli ve kapı nazikçe açılmalıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrıca, araç içerisinde hız yapılmaması, yanınızdaki kadına saygısızlık anlamına gelebilecek küfürlü ifadelerden kaçınılması gerektiği de belirtildi.
Videonun tamamı için👇📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın