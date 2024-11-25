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Yanınızda Bir Kadın Varken Araçta Dikkat Edilmesi Gereken Centilmenlik Kuralları

Yanınızda Bir Kadın Varken Araçta Dikkat Edilmesi Gereken Centilmenlik Kuralları

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 01:11

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Centilmenlik, bir kişinin karşısındakine saygısını zarafetle birleştirerek davranışlarına yansıtmasıdır. Bu nezaket anlayışı, sadece günlük hayatta değil, araç kullanımı gibi özel anlarda da kendini gösterebilir. @emirkafli isimli sosyal medya kullanıcısı, bir kadınla beraber arabaya binerken dikkat edilmesi gereken centilmenlik kurallarını paylaştığı videoyla gündeme geldi. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.

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@emirkafli’nin açıklamasına göre, birlikte bir araca binildiğinde öncelikle kadının oturması beklenmeli ve kapı nazikçe açılmalıdır.

@emirkafli’nin açıklamasına göre, birlikte bir araca binildiğinde öncelikle kadının oturması beklenmeli ve kapı nazikçe açılmalıdır.

Araçtan inerken de önce erkeğin inmesi ve kadına kapıyı açarak yardımcı olması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, araç içerisinde hız yapılmaması, yanınızdaki kadına saygısızlık anlamına gelebilecek küfürlü ifadelerden kaçınılması gerektiği de belirtildi.

Ayrıca, araç içerisinde hız yapılmaması, yanınızdaki kadına saygısızlık anlamına gelebilecek küfürlü ifadelerden kaçınılması gerektiği de belirtildi.

Videonun tamamı için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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