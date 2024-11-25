Yüzüğü Olmadığı İçin Tahtaya Vuramayan Öğretmenin Tatlı İsyanı: "Sırf Bu Yüzden Evlenmek İstiyorum"

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Kadın öğretmenlerin tahtaya yüzüklerini vurarak sınıfın dikkatini toplaması, yıllardır ikonikleşmiş bir öğretmen hareketi olarak bilinir. Ancak, yüzüğü olmadığı için bu hareketi yapamadığını söyleyen bir öğretmenin sitem etti. Öğrencilerden ise destek gecikmedi. Video, @hiperhoca isimli hesap tarafından paylaşıldı. Sıcak ve samimi görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Yüzüğü olmadığı için tahtaya parmaklarını vurduğunu, bu yüzden eklemlerinin acıdığını dile getiren öğretmen, "Sırf bu hareketi yapmak için evlenmek istiyorum!" diyerek yüzlerde gülümseme bıraktı.
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Bu eğlenceli anlara dahil olan bir öğrenci ise, "Ben size yüzük getiririm hocam" diyerek öğretmenin gönlünü fethetti.
İşte o anlar 👇📹
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