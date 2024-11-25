Romantizm Yerine Eğlenceli Drift Gösterisi: Gelin ve Damat "Tokyo Drift" ile Salona Girdi!

Düğünler, genellikle gelin ve damadın romantik bir şekilde salona girişiyle başlar. Ancak bir çift, sıradan bir düğün yerine farklı ve eğlenceli bir anı yaratmak istediler. Herkesin bildiği o geleneksel düğün müzikleri yerine, çift 'Tokyo Drift' şarkısını tercih etti. Düğünlerine farklılık katmak isteye çiftin bu anı, misafirlerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Video, TikTok'ta @yuwotm9 isimli bir hesaptan paylaşıldı ve kısa sürede büyük beğeni topladı.