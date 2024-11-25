Romantizm Yerine Eğlenceli Drift Gösterisi: Gelin ve Damat "Tokyo Drift" ile Salona Girdi!

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Düğünler, genellikle gelin ve damadın romantik bir şekilde salona girişiyle başlar. Ancak bir çift, sıradan bir düğün yerine farklı ve eğlenceli bir anı yaratmak istediler. Herkesin bildiği o geleneksel düğün müzikleri yerine, çift 'Tokyo Drift' şarkısını tercih etti. Düğünlerine farklılık katmak isteye çiftin bu anı, misafirlerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Video, TikTok'ta @yuwotm9 isimli bir hesaptan paylaşıldı ve kısa sürede büyük beğeni topladı.
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Akülü araçla salona giren gelin ve damat, en özel anlarını eğlenceli bir şekilde hatırlamak istedi.
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Damat yıllardır bu anı bekliyormuşçasına drift atarak adeta gelinin etrafında dört döndü! O anlar sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o anlar👇📹
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