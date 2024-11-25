Trafikte Bir Türlü Yol Alamayan Sürücü, Bulduğu Çözümü Mizahi Bir Şekilde Anlattı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Türkiye'de trafik kuralları, bazen yazılı olanlardan biraz farklı işleyebiliyor. Bu durumu mizahi bir şekilde anlatan bir sürücü, trafikte yaşadığı ilginç bir deneyimi sosyal medyada paylaştı. Sola geçmek için sinyal veren ancak bir türlü yol alamayan sürücü, sonunda 'ters psikoloji' uygulayarak amacına ulaştı. Sürücünün paylaştığı video kısa sürede viral oldu. Aynı durumu yaşayan sürücüler tarafından destekleyici yorumlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sürücü, sola geçmek için sinyal vermesine rağmen, uzun bir süre boyunca yol almayı başaramadı. Bunun üzerine sinyal vermeyi bırakıp, tam tersini yaparak "ters psikoloji" uygulamaya karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinyal vermediği anda, sürücü kısa sürede sola geçmeyi başardı. Türkiye'deki trafiğin bazen beklenmedik şekillerde işlediğini gösteren video, birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.
İşte o video👇📹
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın