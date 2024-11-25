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Trafikte Bir Türlü Yol Alamayan Sürücü, Bulduğu Çözümü Mizahi Bir Şekilde Anlattı

Trafikte Bir Türlü Yol Alamayan Sürücü, Bulduğu Çözümü Mizahi Bir Şekilde Anlattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 21:14

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Türkiye'de trafik kuralları, bazen yazılı olanlardan biraz farklı işleyebiliyor. Bu durumu mizahi bir şekilde anlatan bir sürücü, trafikte yaşadığı ilginç bir deneyimi sosyal medyada paylaştı. Sola geçmek için sinyal veren ancak bir türlü yol alamayan sürücü, sonunda 'ters psikoloji' uygulayarak amacına ulaştı. Sürücünün paylaştığı video kısa sürede viral oldu. Aynı durumu yaşayan sürücüler tarafından destekleyici yorumlar geldi.

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Sürücü, sola geçmek için sinyal vermesine rağmen, uzun bir süre boyunca yol almayı başaramadı. Bunun üzerine sinyal vermeyi bırakıp, tam tersini yaparak "ters psikoloji" uygulamaya karar verdi.

Sürücü, sola geçmek için sinyal vermesine rağmen, uzun bir süre boyunca yol almayı başaramadı. Bunun üzerine sinyal vermeyi bırakıp, tam tersini yaparak "ters psikoloji" uygulamaya karar verdi.

Sinyal vermediği anda, sürücü kısa sürede sola geçmeyi başardı. Türkiye'deki trafiğin bazen beklenmedik şekillerde işlediğini gösteren video, birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

Sinyal vermediği anda, sürücü kısa sürede sola geçmeyi başardı. Türkiye'deki trafiğin bazen beklenmedik şekillerde işlediğini gösteren video, birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

İşte o video👇📹

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twitter.com

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twitter.com
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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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