Trafikte Bir Türlü Yol Alamayan Sürücü, Bulduğu Çözümü Mizahi Bir Şekilde Anlattı

Türkiye'de trafik kuralları, bazen yazılı olanlardan biraz farklı işleyebiliyor. Bu durumu mizahi bir şekilde anlatan bir sürücü, trafikte yaşadığı ilginç bir deneyimi sosyal medyada paylaştı. Sola geçmek için sinyal veren ancak bir türlü yol alamayan sürücü, sonunda 'ters psikoloji' uygulayarak amacına ulaştı. Sürücünün paylaştığı video kısa sürede viral oldu. Aynı durumu yaşayan sürücüler tarafından destekleyici yorumlar geldi.