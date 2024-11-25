Zigana Geçidinde Mahsur Kalan Sürücülerle Trafik Polisi Arasındaki Diyalog Gülümsetti

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Ülkenin dört bir yanında yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışı vatandaşları zorlamaya devam ederken, ortaya eğlenceli görüntüler de çıktı. Trabzon'da yoğun kar özellikle Zigana Dağı çevresinde etkili olurken araçlarıyla bölgeye giden pek çok kişi, kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaşanan zorluklara rağmen, bölgeye yardım için gelen trafik polisi ve vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar geçti. O anlar bölgedeki vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Zigana Dağı’nda, pazar günü karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, araçlarıyla bölgeye akın etti. Ancak yoğun kar yağışı ve kaygan yollar nedeniyle birçok kişi araçlarıyla mahsur kaldı.
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Trafik polisinin, panikleyen sürücüye “Reis, az dur, panikleme, seni de çıkacağız” demesiyle ortaya renki görüntüler çıktı.
İşte o anlar👇📽️
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