Zigana Geçidinde Mahsur Kalan Sürücülerle Trafik Polisi Arasındaki Diyalog Gülümsetti

Ülkenin dört bir yanında yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışı vatandaşları zorlamaya devam ederken, ortaya eğlenceli görüntüler de çıktı. Trabzon'da yoğun kar özellikle Zigana Dağı çevresinde etkili olurken araçlarıyla bölgeye giden pek çok kişi, kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaşanan zorluklara rağmen, bölgeye yardım için gelen trafik polisi ve vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar geçti. O anlar bölgedeki vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.