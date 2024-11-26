onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sabahları Yataktan Kalkma Mücadelesini Mizahi Bir Dille Anlatan Paylaşım Adeta Duygulara Tercüman Oldu

Sabahları Yataktan Kalkma Mücadelesini Mizahi Bir Dille Anlatan Paylaşım Adeta Duygulara Tercüman Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 19:46

İçerik Devam Ediyor

Soğuk havaların etkisini hissettirdiği bu günlerde, sabahları sıcacık yataktan kalkmak birçok kişi için büyük bir mücadeleye dönüşüyor. Özellikle erken saatlerde işe ya da okula gitmek için uyanmak yeterince zorken, yataktan çıkmak da ayrı bir çaba gerektiriyor. Uzun ve yoğun bir güne başlamanın stresi, bu zorluğu daha da artırıyor. Sosyal medya kullanıcısı @murattkurtaran, bu durumu mizahi bir dille ele alarak izleyenleri hem güldüren hem de düşündüren bir video paylaştı. Kısa sürede ilgi gören paylaşım, birçok insanın sabah yaşadığı bu mücadeleyi eğlenceli bir şekilde gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sıcacık yatağın adeta onu esir alıyormuş gibi sarıldığını ve kalkmasını engellemek için savaş verdiğini canlandıran video, izleyenlere hem kahkaha attırdı hem de "Gerçekten de böyle oluyor!" dedirtti.

Sıcacık yatağın adeta onu esir alıyormuş gibi sarıldığını ve kalkmasını engellemek için savaş verdiğini canlandıran video, izleyenlere hem kahkaha attırdı hem de "Gerçekten de böyle oluyor!" dedirtti.

Paylaşım, sabahları erken kalkmanın zorluğunu yaşayan birçok kişinin duygularına tercüman olurken, video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Paylaşım, sabahları erken kalkmanın zorluğunu yaşayan birçok kişinin duygularına tercüman olurken, video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o video👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın