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Kandıralı Ferdi, Fotoğraf Çekilme Anında Bile Yanlış Yapmayı Başardı! "Her Şeyi O Kadar Yanlış Yapıyor Ki..."

Kandıralı Ferdi, Fotoğraf Çekilme Anında Bile Yanlış Yapmayı Başardı! "Her Şeyi O Kadar Yanlış Yapıyor Ki..."

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 12:52

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Sosyal medyada şarkıları sürekli yanlış söyleyerek tanınan ve fenomen haline gelen Kandıralı Ferdi, bu defa farklı bir olayla gündeme geldi. Şarkılarındaki hatalarıyla herkesi güldüren Ferdi, geçtiğimiz günlerde çıkardığı şarkıyla dikkatleri üzerine çekmişti. @ffethiye7 isimli bir sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Kandıralı Ferdi’nin yolda gördüğü bir genç kızla fotoğraf çekilmek istediği anlar yer aldı. Olayın komik yanı, Ferdi’nin fotoğraf çekilme anında bile bir şekilde yanlış yapması oldu.

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Her şeyi yanlış yapmasıyla tanınan Kandıralı Ferdi, bu kez kendisini görüntüleyen bir vatandaşla fotoğraf çekilmek için izin isteyerek yine güldürdü.

Her şeyi yanlış yapmasıyla tanınan Kandıralı Ferdi, bu kez kendisini görüntüleyen bir vatandaşla fotoğraf çekilmek için izin isteyerek yine güldürdü.

Genç kız, paylaşımında “Her şeyi o kadar yanlış yapıyor ki benimle fotoğraf çekilmek istedi” notunu ekleyerek izleyenleri gülümsetti.

Genç kız, paylaşımında “Her şeyi o kadar yanlış yapıyor ki benimle fotoğraf çekilmek istedi” notunu ekleyerek izleyenleri gülümsetti.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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