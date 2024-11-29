Lüks ve Doğa Bir Arada: 165 Milyon TL'lik Görkemli Villa ile Tanışalım!

Sosyal medyada paylaşılan 165 milyon TL değerindeki dev villa ile tanışın! @mylove.turkiye adlı Instagram hesabından paylaşılan görüntüler, sıradan bir ev olmanın ötesinde, içerisinde egzotik hayvanların da bulunduğu, doğayla iç içe bir yaşam alanını gözler önüne serdi. Aslında bu villaya, Türk dizilerinden de hakimiz. Bu büyüleyici evde daha önce birçok Türk dizisi çekilmiş. Lüks ve doğanın mükemmel uyumu, 1800 metrekarelik kapalı alanda adeta can bulmuş. Dekorasyon detayları ise gerçekten göz kamaştırıcı.
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Bu dev villanın iç mekanında, her biri bir sanat eseri gibi sergilenen lüks araçlar ve birbirinden etkileyici dekorlar bulunuyor. Ancak bu evin sunduğu yaşam sadece içerideki tasarımla sınırlı değil; dış mekanda da bir o kadar etkileyici özellikler mevcut.
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Evde bir helikopter pisti bile bulunuyor, böylece gökyüzü de yaşam alanının bir parçası haline geliyor.
İşte o dev villa👇📹
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