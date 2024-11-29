Zincir Markette Çantasından Onlarca Ürün Çıkan Kadın, “Parasını Ödedim” Diyerek Kendini Savundu

Zincir markette hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kadın, çalışan personel tarafından yakalanınca ilginç bir savunma yaptı. Çantasından çıkan onlarca ürünle birlikte, “Ben bunları kendi paramla aldım” diyerek kendini savundu. Market çalışanı, kadının hırsızlık yaparken görüldüğünü belirtse de, kadın bu iddiaları reddetti. Çeşitli sorulara rağmen, tüm ürünleri başka bir marketten aldığını söyleyen kadın, yakalandığını kabul etmedi. O anlar ise, çalışan tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.