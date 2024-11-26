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Aracından Yere İzmarit Döken Kadın, Kendisine Gösterilen Tepkiye Aldırmadan Yoluna Devam Etti

Aracından Yere İzmarit Döken Kadın, Kendisine Gösterilen Tepkiye Aldırmadan Yoluna Devam Etti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 13:48

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Arabadan yere çöp atmak, yalnızca çevre kirliliğine yol açmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun ahlaki değerlerine ve sorumluluk bilincine de aykırıdır. Bu davranış, bireyin çevresine saygısızlığını ve ortak yaşam alanlarını koruma konusundaki duyarsızlığını yansıtır. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir sürücünün araçtan yere izmarit döktüğü anlar kaydedildi. Görüntülerde, bir kadın başka bir kadının araçtan izmarit döktüğünü fark ederek o anları kayda aldı ve tepkisini dile getirdi. Ancak, arabadan izmaritlerini yere döken kişi, tepkilere aldırış etmeden yoluna devam etti.

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İzmaritleri yere döken kadın, kendisine tepki gösteren vatandaşa aldırış etmeyerek izmaritlerini dökmeye devam etti ve bir de gülümseyerek yoluna devam etti.

İzmaritleri yere döken kadın, kendisine tepki gösteren vatandaşa aldırış etmeyerek izmaritlerini dökmeye devam etti ve bir de gülümseyerek yoluna devam etti.

İki kadın arasında kısa bir tartışma yaşansa da, araçtaki duyarsız kadının tavrı sosyal medyada tepki topladı.

İki kadın arasında kısa bir tartışma yaşansa da, araçtaki duyarsız kadının tavrı sosyal medyada tepki topladı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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