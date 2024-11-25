Ece Üner’den Çevre Bakanlığı’nın Kreşlerle İlgili Düzenleme Kararına Tepki: “Saf Kötülük Bu!”

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Son yıllarda, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP’li belediyeler, annelere destek olmak amacıyla pek çok kreş açtı. Fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin kreş açma faaliyetlerine dair tartışmalı bir karar alarak, bakanlık kreşi bulunan belediyelere bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda, belediye kreşlerinde izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti yapıldığı belirtilerek, bu kreşlerin kapatılması ve yeni kreşlerin açılmasının engellenmesi talep edildi. Halk TV haber spikeri Ece Üner, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısını sert bir şekilde eleştirdi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısını eleştiren Ece Üner, "Tarikatların kent dışında ruhsatsız inşa ettiği kocaman binalara göz yum, ama belediyelerin mahallerdeki çalışan anneler için açtığı kreşlere göz açtırma." dedi.
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Ardından sözlerine, "Hem kadınların çalışmasını engelle, hem çocukların tarikatlara mahkûm kalmasını garantile. Saf kötülük bu!" sözleriyle devam eden Ece Üner, kararı sert bir şekilde eleştirdi.
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