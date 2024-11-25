Ece Üner’den Çevre Bakanlığı’nın Kreşlerle İlgili Düzenleme Kararına Tepki: “Saf Kötülük Bu!”

Son yıllarda, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP’li belediyeler, annelere destek olmak amacıyla pek çok kreş açtı. Fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin kreş açma faaliyetlerine dair tartışmalı bir karar alarak, bakanlık kreşi bulunan belediyelere bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda, belediye kreşlerinde izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti yapıldığı belirtilerek, bu kreşlerin kapatılması ve yeni kreşlerin açılmasının engellenmesi talep edildi. Halk TV haber spikeri Ece Üner, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısını sert bir şekilde eleştirdi.