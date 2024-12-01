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Sokak Fotoğrafçılarını Taklit Eden Genç, Yanlarına Gittiği Genç Kadınları Trolledi

Sokak Fotoğrafçılarını Taklit Eden Genç, Yanlarına Gittiği Genç Kadınları Trolledi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 16:56

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Sokak fotoğrafçılığı denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ediz Özcan’ın başlattığı akımla birlikte, bu sanat dalı gençler arasında hızla yayıldı. Sokakta gördükleri ve tarzını beğendikleri kişilerin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşan sokak fotoğrafçıları, artık sokakların ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak bu akıma biraz eğlence katmak isteyen bir genç, sokak fotoğrafçılığına bambaşka bir boyut getirdi. Video, Instagram’da @sosyalterapiofficial isimli hesap tarafından paylaşıldı. İzleyenlerin yüzlerinde bir gülümseme bırakan bu anlar, kısa sürede viral oldu.

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Fotoğrafçıları taklit eden bir genç, sokakta rastladığı genç kadınlara, “Ben sokak fotoğrafçısıyım da... Buralarda farklı, güzel tarzda insanlar nerede bulabilirim?” diyerek onları trolledi.

Fotoğrafçıları taklit eden bir genç, sokakta rastladığı genç kadınlara, “Ben sokak fotoğrafçısıyım da... Buralarda farklı, güzel tarzda insanlar nerede bulabilirim?” diyerek onları trolledi.

Genç kadınların ilk başta durumu anlayamaması ve “Ben bizden bahsediyorsun sandım…” diyerek verdikleri şaşkın tepkiler, yüzlerde gülümseme bıraktı.

Genç kadınların ilk başta durumu anlayamaması ve “Ben bizden bahsediyorsun sandım…” diyerek verdikleri şaşkın tepkiler, yüzlerde gülümseme bıraktı.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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