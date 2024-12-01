Sokak Fotoğrafçılarını Taklit Eden Genç, Yanlarına Gittiği Genç Kadınları Trolledi

Sokak fotoğrafçılığı denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ediz Özcan’ın başlattığı akımla birlikte, bu sanat dalı gençler arasında hızla yayıldı. Sokakta gördükleri ve tarzını beğendikleri kişilerin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşan sokak fotoğrafçıları, artık sokakların ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak bu akıma biraz eğlence katmak isteyen bir genç, sokak fotoğrafçılığına bambaşka bir boyut getirdi. Video, Instagram’da @sosyalterapiofficial isimli hesap tarafından paylaşıldı. İzleyenlerin yüzlerinde bir gülümseme bırakan bu anlar, kısa sürede viral oldu.