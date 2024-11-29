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Gününüze Pozitiflik Katacak: Yaşlı Teyzeden Koşucuların Motivasyonunu Artıran Pankart

Gününüze Pozitiflik Katacak: Yaşlı Teyzeden Koşucuların Motivasyonunu Artıran Pankart

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 19:15

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Hayat enerjisi yüksek ve pozitif insanlarla dolu anlar, günümüzün en değerli şeylerinden biri haline geldi. Onca zorluğun ve karmaşanın ortasında karşılaştığımız pozitif videolar, içimizi ısıtarak bize moral kaynağı oluyor. Sosyal medyada viral olan bir video ise tam da bu ruhu yansıtarak binlerce kişiyi etkiledi. Bir teyze, hem koşuculara hem de kendine moral vermek için pankart açtı. Bu eğlenceli anlar, Instagram’da @rosssmith adlı kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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Yaşına rağmen enerjisini kaybetmeyen bir teyzenin, koşuculara moral vermek için tuttuğu "Beni çekici buluyorsan koş" pankartıyla günümüz güzelleşti.

Yaşına rağmen enerjisini kaybetmeyen bir teyzenin, koşuculara moral vermek için tuttuğu "Beni çekici buluyorsan koş" pankartıyla günümüz güzelleşti.

Video izleyenlerin yüzünü güldürürken, teyzenin pozitif enerjisi sosyal medyada büyük takdir topladı.

Video izleyenlerin yüzünü güldürürken, teyzenin pozitif enerjisi sosyal medyada büyük takdir topladı.

İşte o görüntüler👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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