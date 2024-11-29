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İşten Yorgun Argın Gelen Babanın, Çocuğuna Sevgiyle Yemek Hazırlaması Gözleri Doldurdu

İşten Yorgun Argın Gelen Babanın, Çocuğuna Sevgiyle Yemek Hazırlaması Gözleri Doldurdu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 17:42

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Babalar, çocukların duygusal, sosyal ve zihinsel gelişiminde önemli bir role sahiptir. Araştırmalar, babalarıyla sağlıklı ve güçlü bir bağ kuran çocukların özgüvenlerinin daha yüksek, akademik başarılarının daha iyi ve stresle başa çıkma becerilerinin daha güçlü olduğunu gösteriyor. Babaların çocukların hayatındaki rolü, sosyal medyada paylaşılan bir video ile bir kez daha hatırlandı. Küçük bir çocuğun, işten yorgun gelen babasını yemek yaparken videoya çektiği görüntüler, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti.

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Emekçi babanın, yorgunluğuna rağmen mutfağa girip yemek yapması ve tatlı çocuğun babasına sevgi dolu bir şekilde “Babacığım, sultanım” diye hitap etmesi, izleyenlerin kalbinde derin bir iz bıraktı.

Emekçi babanın, yorgunluğuna rağmen mutfağa girip yemek yapması ve tatlı çocuğun babasına sevgi dolu bir şekilde “Babacığım, sultanım” diye hitap etmesi, izleyenlerin kalbinde derin bir iz bıraktı.

Baba ve çocuğun bu tatlı anları, izleyenlerin yüreğine dokunurken izleyen birçok kişiyi hem gülümsetti hem de duygulandırdı.

Baba ve çocuğun bu tatlı anları, izleyenlerin yüreğine dokunurken izleyen birçok kişiyi hem gülümsetti hem de duygulandırdı.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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