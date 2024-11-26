Antalya’da Faciadan Dönülmüştü: Kahraman İtfaiyeci 90 Kişiyi Kurtardığı O Anları Gururla İzledi

Antalya Havalimanı’nda geçtiğimiz günlerde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Rus hava yolu firması Azimuth Airlines’a ait SU95 tipi yolcu uçağının sol motorunda, piste iniş sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. O anlarda görev alan kahraman itfaiye erlerinden biri, sosyal medyada yayılan bir videoda, evinde oturmuş olayla ilgili haberleri büyük bir gururla izlerken görüntülendi. Video @huseyin_ksrgl isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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Antalya Havalimanı’nda çıkan korkunç yangında görev alan kahraman itfaiye erlerinden biri, haberi gururla izlerken görüntülendi.
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“Yanan uçağı söndürüp 90 kişiyi kurtaran itfaiyecilerin minimun rahatlık” notuyla paylaşılan video, kısa sürede viral oldu.
İşte o video👇📹
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