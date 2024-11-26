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Kendi Halinde Eğlenen Çift, Asansörden İnen Mahalleliye Yanlış Anlaşılabilecek Bir Pozisyonda Yakalandı

Kendi Halinde Eğlenen Çift, Asansörden İnen Mahalleliye Yanlış Anlaşılabilecek Bir Pozisyonda Yakalandı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 16:01

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Kendi hallerinde eğlenirken video çeken bir çift, beklenmedik bir anla karşılaştı. Sevgilisi boğazına bir şey kaçmış gibi yapınca, kadın hemen ona Heimlich manevrası yapmaya karar verdi. Ülkemizde sıkça karşılaşılan 'Hemlich manevrası yaparak kurtardı' haberlerinden etkilenerek harekete geçen genç kadın, sevgilisine müdahale etmeye çalışırken hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Video, @adnnkpcu isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

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Sevgilisine Heimlich manevrası yaparken asansörden inen kişilerin şaşkın bakışlarına maruz kalan kadın, neye uğradığını şaşırdı.

Sevgilisine Heimlich manevrası yaparken asansörden inen kişilerin şaşkın bakışlarına maruz kalan kadın, neye uğradığını şaşırdı.

Kahkahalarına hakim olamayan çift, izleyenleri de gülümsetmeyi başardı!

Kahkahalarına hakim olamayan çift, izleyenleri de gülümsetmeyi başardı!

İşte o ilginç karşılaşma anı 👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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