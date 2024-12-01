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Çocuk Sahibi Olmak ve Köpek Sahibi Olmayı Karşılaştıran İçerik Üreticisi Ecem Taşer’e Tepki Yağdı

Çocuk Sahibi Olmak ve Köpek Sahibi Olmayı Karşılaştıran İçerik Üreticisi Ecem Taşer’e Tepki Yağdı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 19:31

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Evcil hayvanlar, pek çok insan için sadece birer dost değil, aynı zamanda aile üyeleri gibi kabul ediliyor. Birçok evcil hayvan sahibi, onları adeta çocukları gibi seviyor ve onlara 'çocuğum' diyor. Ancak, son zamanlarda bu konu sosyal medyada tartışma konusu oldu. İçerik üreticisi Ecem Taşer, evcil hayvanına duyduğu sevgiyi paylaştığı bir video ile dikkat çekti. Taşer, videoda çocuk sahibi olmayı ve köpek sahibi olmayı karşılaştırarak, evcil hayvanına olan bağlılığını dile getirdi.

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Ecem Taşer'in özellikle bir köpek ile bir çocuğun bakımının aynı olduğunu iddia etmesi, birçok sosyal medya kullanıcısının eleştirilerine yol açtı.

Ecem Taşer'in özellikle bir köpek ile bir çocuğun bakımının aynı olduğunu iddia etmesi, birçok sosyal medya kullanıcısının eleştirilerine yol açtı.

"Düşününce aslında bir fark var, bir hayvanı sahiplenirken 'yaşlanınca bize bakar' çıkarını gözetmeden bunu yapıyoruz" diyen Taşer, bu açıklamalarıyla tartışmalara neden oldu.

"Düşününce aslında bir fark var, bir hayvanı sahiplenirken 'yaşlanınca bize bakar' çıkarını gözetmeden bunu yapıyoruz" diyen Taşer, bu açıklamalarıyla tartışmalara neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, bir çocuğun ihtiyaçları ile bir evcil hayvanın bakımının kıyaslanmasını doğru bulmadı ve Ecem Taşer’e tepki gösterdi.

Videonun tamamı için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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