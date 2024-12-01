Çocuk Sahibi Olmak ve Köpek Sahibi Olmayı Karşılaştıran İçerik Üreticisi Ecem Taşer’e Tepki Yağdı

Evcil hayvanlar, pek çok insan için sadece birer dost değil, aynı zamanda aile üyeleri gibi kabul ediliyor. Birçok evcil hayvan sahibi, onları adeta çocukları gibi seviyor ve onlara 'çocuğum' diyor. Ancak, son zamanlarda bu konu sosyal medyada tartışma konusu oldu. İçerik üreticisi Ecem Taşer, evcil hayvanına duyduğu sevgiyi paylaştığı bir video ile dikkat çekti. Taşer, videoda çocuk sahibi olmayı ve köpek sahibi olmayı karşılaştırarak, evcil hayvanına olan bağlılığını dile getirdi.