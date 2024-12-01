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Çocuk Giyim Modasındaki Değişime İsyan Eden Kadın: "Çocuklar Çocuk Gibi Giyinse Ne Olurdu?"

Çocuk Giyim Modasındaki Değişime İsyan Eden Kadın: "Çocuklar Çocuk Gibi Giyinse Ne Olurdu?"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 18:37

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Moda dünyasındaki değişimler çocuk kıyafetlerini de etkisi altına alıyor. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla yeni trendler, hem yetişkin hem de çocuk kıyafetlerini şekillendiriyor. Ünlü markalar, çocuklar için yetişkin tarzına benzer kıyafetler tasarlamaya başladı. Bu durum, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bir kadın, mağazalardaki çocuk kıyafetlerini eleştirerek sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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Mağazadaki çocuk kıyafetlerini kameraya alan kadın, “Çocuklar, çocuk gibi giyinse ne olurdu?” diyerek çocuk kıyafetlerinin yetişkin tarzlarına benzemesine karşı sitem etti.

Mağazadaki çocuk kıyafetlerini kameraya alan kadın, “Çocuklar, çocuk gibi giyinse ne olurdu?” diyerek çocuk kıyafetlerinin yetişkin tarzlarına benzemesine karşı sitem etti.

Kadının bu çıkışı kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından desteklendi.

Kadının bu çıkışı kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından desteklendi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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