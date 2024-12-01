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Mustafa Sarıgül’den Mahkumlar İçin Af Çağrısı: "Affet Türkiyem"

Mustafa Sarıgül’den Mahkumlar İçin Af Çağrısı: "Affet Türkiyem"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 17:52

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Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Mustafa Sarıgül, bu kez mahkumlar için af çağrısında bulundu. Daha önce hükümete yönelik farklı konularda çağrılar yapan Sarıgül, bu kez X platformundan yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti. Yıllardır cezaevlerinde kaderini bekleyen mahkumların ve dışarıdaki ailelerinin zorluklarına vurgu yaptı. Sarıgül, bu açıklamasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Bu çıkış, mahkumlarla ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.

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"Affet Türkiyem" diyerek bir kez daha sesini yükselten Sarıgül, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Yıllardan beri kader mahkumları bu haftayı bekliyor. Anneler için, babalar için, çocuklar için 'Affet Türkiyem' diyelim."

"Affet Türkiyem" diyerek bir kez daha sesini yükselten Sarıgül, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Yıllardan beri kader mahkumları bu haftayı bekliyor. Anneler için, babalar için, çocuklar için 'Affet Türkiyem' diyelim."

Mustafa Sarıgül, toplumsal hassasiyetlere vurgu yaparken, mahkumlar ve aileleri için çağrı yaptı.

Mustafa Sarıgül, toplumsal hassasiyetlere vurgu yaparken, mahkumlar ve aileleri için çağrı yaptı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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morbusmentis

karısını/kocasını öldürmüş,önüne gelene tacizde bulunmuş,fırsatını bulduğunda tecavüz etmiş,çocukları istismar etmiş,kadın pazarlamış, uyuşturucu satıp birço... Devamını Gör

MHOrhanRE

Af çıkarırsın isyan ederler, ama bu kendi fikirleri olduğunda 180 derece dönerler. Bunlardan bu güne değin hiçbir şey olmadı, olmaz da.

Cindirella Man

Kader mahkumları mı sen cinayeti işle suçu kadere at Bahçeli ağzıyla konuşma o kadar mağdur var devletin böyle bir hakkı yok

swordfish

kader olarak...