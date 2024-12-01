Mustafa Sarıgül’den Mahkumlar İçin Af Çağrısı: "Affet Türkiyem"

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Mustafa Sarıgül, bu kez mahkumlar için af çağrısında bulundu. Daha önce hükümete yönelik farklı konularda çağrılar yapan Sarıgül, bu kez X platformundan yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti. Yıllardır cezaevlerinde kaderini bekleyen mahkumların ve dışarıdaki ailelerinin zorluklarına vurgu yaptı. Sarıgül, bu açıklamasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Bu çıkış, mahkumlarla ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.