Mersin Soğuğuna Soba Çözümü: Türk Zekası Yine Şaşırtmadı

Türk insanının pratik zekası, zor durumlarda sıra dışı çözümler üretmesiyle bilinir. Mersin’de arabalarının kliması bozulan iki vatandaş, soğuk havalarda üşümemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler, mizah severlerin diline de düştü. İşte Türk zekasının yine herkesi gülümseten o sıra dışı çözümü!