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Mersin Soğuğuna Soba Çözümü: Türk Zekası Yine Şaşırtmadı

Mersin Soğuğuna Soba Çözümü: Türk Zekası Yine Şaşırtmadı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 16:51

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Türk insanının pratik zekası, zor durumlarda sıra dışı çözümler üretmesiyle bilinir. Mersin’de arabalarının kliması bozulan iki vatandaş, soğuk havalarda üşümemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler, mizah severlerin diline de düştü. İşte Türk zekasının yine herkesi gülümseten o sıra dışı çözümü!

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Mersin'de iki vatandaş, arabanın kliması bozulunca akıllara durgunluk getirecek bir çözüm bulmaya karar verdi.

Mersin'de iki vatandaş, arabanın kliması bozulunca akıllara durgunluk getirecek bir çözüm bulmaya karar verdi.

Aracın içine bir soba yerleştirerek Mersin soğuğuna karşı çözüm ürettiler. Vatandaşların ilginç çözümü mizahşörlerin malzemesi oldu.

Aracın içine bir soba yerleştirerek Mersin soğuğuna karşı çözüm ürettiler. Vatandaşların ilginç çözümü mizahşörlerin malzemesi oldu.

İşte o görüntüler👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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