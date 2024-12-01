Genç Adamın Kimlik Numarası Hayatını Kabusa Çevirdi: "Ölü, Hamile ve Katil Bile Göründüm"

İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan 26 yaşındaki Abdulselam Deniz, kimlik numarasının kolay tahmin edilmesi nedeniyle hayatı kabusa döndü. Terör örgütü üyeliğinden dolandırıcılığa, hatta hamile kalmaya kadar birçok suçla ilişkilendirilen Deniz, sürekli ifade vermek zorunda kaldığını söylüyor. Hastane kayıtlarında ölü göründüğünü belirten iki çocuk babası Deniz, kimlik numarasının değiştirilmesi için yetkililerden yardım istiyor. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle defalarca başvurduğunu ifade eden Deniz, bu soruna artık çözüm bulunmasını talep ediyor.