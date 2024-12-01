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Genç Adamın Kimlik Numarası Hayatını Kabusa Çevirdi: "Ölü, Hamile ve Katil Bile Göründüm"

Genç Adamın Kimlik Numarası Hayatını Kabusa Çevirdi: "Ölü, Hamile ve Katil Bile Göründüm"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 21:24

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İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan 26 yaşındaki Abdulselam Deniz, kimlik numarasının kolay tahmin edilmesi nedeniyle hayatı kabusa döndü. Terör örgütü üyeliğinden dolandırıcılığa, hatta hamile kalmaya kadar birçok suçla ilişkilendirilen Deniz, sürekli ifade vermek zorunda kaldığını söylüyor. Hastane kayıtlarında ölü göründüğünü belirten iki çocuk babası Deniz, kimlik numarasının değiştirilmesi için yetkililerden yardım istiyor. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle defalarca başvurduğunu ifade eden Deniz, bu soruna artık çözüm bulunmasını talep ediyor.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/video-kimlik-n...
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Bugüne kadar, terör örgütü üyeliği, adam yaralama, dolandırıcılık, sayısız icra dosyası ve hatta hamile kalma gibi sebeplerle kayıtlarda yer aldığını belirten Deniz, hastane kayıtlarında zaman zaman ölü olarak göründüğünü de ekledi.

Bugüne kadar, terör örgütü üyeliği, adam yaralama, dolandırıcılık, sayısız icra dosyası ve hatta hamile kalma gibi sebeplerle kayıtlarda yer aldığını belirten Deniz, hastane kayıtlarında zaman zaman ölü olarak göründüğünü de ekledi.

Deniz, yaşadığı sorunlarla ilgili “Kimlik numaram yüzünden katil, hırsız, dolandırıcı, hatta hamile bile oldum. Sürekli ifade vermek zorunda kalıyorum. Çocuklarımı bile bazen ifade vermeye götürüyorum. Yetkililere yalvarıyorum, Allah rızası için kimliğimi değiştirin” sözleriyle yardım talebinde bulundu.

Deniz, yaşadığı sorunlarla ilgili “Kimlik numaram yüzünden katil, hırsız, dolandırıcı, hatta hamile bile oldum. Sürekli ifade vermek zorunda kalıyorum. Çocuklarımı bile bazen ifade vermeye götürüyorum. Yetkililere yalvarıyorum, Allah rızası için kimliğimi değiştirin” sözleriyle yardım talebinde bulundu.

Nüfus memurlarının bile bu durum karşısında şaşırdığını dile getiren Deniz, kendisine 'Böyle kimlik mi olur?' dediklerini belirtti. Sorunun çözülmesi için her yolu denediğini söyleyen Abdulselam Deniz, yetkililerden bir an önce yardım bekliyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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