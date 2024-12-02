Avrupalı Aktivistler, Sosyal Medyada "Türkiye Avrupa’nın Çöplüğü Olmasın" Çağrısı Yaptı

Kaynak: https://haber240.com/gundem/turkiye-n...
Greenpeace Türkiye, Türkiye’nin Avrupa'nın plastik atık çöplüğü haline geldiğini ve bu sorunun her geçen yıl büyüdüğünü duyurdu. Son beş yıldır Türkiye’nin Avrupa’dan plastik atık alan ülkeler arasında zirvede olduğunu açıkladı.Greenpeace’in açıkladığı verilere göre, Türkiye'ye yapılan plastik atık ithalatı 2004 yılından bu yana 196 kat arttı ve 2023 yılında 456 bin tonla zirve yaptı. Bu durumun 'çöp sömürgeciliği' olarak tanımlandığı ve gelişmiş ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmediği eleştirildi. Avrupalı aktivistler de kendi ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen plastik atık miktarını paylaşarak durumun ciddiyetine vurgu yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada paylaşılan videoda, Avrupalı aktivistler, kendi ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen plastik atık miktarını paylaşarak, "Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmasın" diyerek bu durumu protesto etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Greenpeace, Küresel Plastik Anlaşması’ndan güçlü bir sonuç beklediklerini ve Türkiye’nin plastik atık ithalatını durduracak adımlar atılmasını talep ediyor.
Videonun tamamı👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
"Yerli ve Milli" yabancı aktivistler...
bizler için sorun değil + parasıyla alıyoruz daha ne + işimizi mi bozacanız + buralarda çekmeyin o desteksi videoları elinize verirler greepeaceciler