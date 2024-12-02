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Avrupalı Aktivistler, Sosyal Medyada "Türkiye Avrupa’nın Çöplüğü Olmasın" Çağrısı Yaptı

Avrupalı Aktivistler, Sosyal Medyada "Türkiye Avrupa’nın Çöplüğü Olmasın" Çağrısı Yaptı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 19:26

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Greenpeace Türkiye, Türkiye’nin Avrupa'nın plastik atık çöplüğü haline geldiğini ve bu sorunun her geçen yıl büyüdüğünü duyurdu. Son beş yıldır Türkiye’nin Avrupa’dan plastik atık alan ülkeler arasında zirvede olduğunu açıkladı.Greenpeace’in açıkladığı verilere göre, Türkiye'ye yapılan plastik atık ithalatı 2004 yılından bu yana 196 kat arttı ve 2023 yılında 456 bin tonla zirve yaptı. Bu durumun 'çöp sömürgeciliği' olarak tanımlandığı ve gelişmiş ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmediği eleştirildi. Avrupalı aktivistler de kendi ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen plastik atık miktarını paylaşarak durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

Kaynak: https://haber240.com/gundem/turkiye-n...
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Sosyal medyada paylaşılan videoda, Avrupalı aktivistler, kendi ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen plastik atık miktarını paylaşarak, "Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmasın" diyerek bu durumu protesto etti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Avrupalı aktivistler, kendi ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen plastik atık miktarını paylaşarak, "Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmasın" diyerek bu durumu protesto etti.

Greenpeace, Küresel Plastik Anlaşması’ndan güçlü bir sonuç beklediklerini ve Türkiye’nin plastik atık ithalatını durduracak adımlar atılmasını talep ediyor.

Greenpeace, Küresel Plastik Anlaşması’ndan güçlü bir sonuç beklediklerini ve Türkiye’nin plastik atık ithalatını durduracak adımlar atılmasını talep ediyor.

Videonun tamamı👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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V for Valkyr

"Yerli ve Milli" yabancı aktivistler...

m

bizler için sorun değil + parasıyla alıyoruz daha ne + işimizi mi bozacanız + buralarda çekmeyin o desteksi videoları elinize verirler greepeaceciler