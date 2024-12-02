Avrupalı Aktivistler, Sosyal Medyada "Türkiye Avrupa’nın Çöplüğü Olmasın" Çağrısı Yaptı

Greenpeace Türkiye, Türkiye’nin Avrupa'nın plastik atık çöplüğü haline geldiğini ve bu sorunun her geçen yıl büyüdüğünü duyurdu. Son beş yıldır Türkiye’nin Avrupa’dan plastik atık alan ülkeler arasında zirvede olduğunu açıkladı.Greenpeace’in açıkladığı verilere göre, Türkiye'ye yapılan plastik atık ithalatı 2004 yılından bu yana 196 kat arttı ve 2023 yılında 456 bin tonla zirve yaptı. Bu durumun 'çöp sömürgeciliği' olarak tanımlandığı ve gelişmiş ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmediği eleştirildi. Avrupalı aktivistler de kendi ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen plastik atık miktarını paylaşarak durumun ciddiyetine vurgu yaptı.