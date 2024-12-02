Diyet ve Sporla 60 Kilo Verdi: Genç Kadının Değişimi Hayrete Düşürdü

Sosyal medya platformu TikTok'ta yüksek kilolarından kurtulmak için spor yaparken çektiği videoları paylaşan 'sudenazoz0' hesabının sahibi genç kadın, sadece diyet ve spor yaparak 60 kilo verdiğini söyledi. Çalışması sonrası bam başka biri olarak kameralara poz veren genç kadın, kendisine inanmayan takipçilere ise 'Ben tüp mide ameliyatı olmadım. Bunu bilin, ama neye inanmak istiyorsanız ona inanın.' dedi.
Kaynak: sudenazoz0
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Sosyal medya platformu TikTok'ta kilo verme sürecini paylaşan genç kadının görüntüleri büyük ilgi gördü.
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Diyet ve sporla kısa sürede 60 kilo verdiğini söyleyen genç kadının söylediklerine inanmayanlar da oldu. Başka bir paylaşımda sosyal medya kullanıcılarına yanıt veren genç kadın, "Ben tüp mide ameliyatı olmadım. Bunu bilin, ama neye inanmak istiyorsanız ona inanın." dedi.
İşte o paylaşım; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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