Diyet ve Sporla 60 Kilo Verdi: Genç Kadının Değişimi Hayrete Düşürdü

Sosyal medya platformu TikTok'ta yüksek kilolarından kurtulmak için spor yaparken çektiği videoları paylaşan 'sudenazoz0' hesabının sahibi genç kadın, sadece diyet ve spor yaparak 60 kilo verdiğini söyledi. Çalışması sonrası bam başka biri olarak kameralara poz veren genç kadın, kendisine inanmayan takipçilere ise 'Ben tüp mide ameliyatı olmadım. Bunu bilin, ama neye inanmak istiyorsanız ona inanın.' dedi.

Kaynak: sudenazoz0