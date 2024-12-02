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Arkadaşlarını Heyecanla Bekleyen Tatlı Kız, İzleyenlerin Kalplerini Eritti

Arkadaşlarını Heyecanla Bekleyen Tatlı Kız, İzleyenlerin Kalplerini Eritti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 18:21

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Sosyal medyada paylaşılan çocuk videoları, yüzümüzde kocaman bir gülümseme bırakmaya devam ediyor. Son olarak @ugurluailesii isimli hesaptan paylaşılan bir videoda, arkadaşlarını heyecanla bekleyen tatlı bir kız çocuğu izleyenlerin kalbini ısıttı. Daha önce dans videolarıyla tanınan bu sevimli minik, bu kez arkadaşlarına olan sevgisiyle viral oldu.

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Arkadaşlarını beklerken sabırsız bir şekilde pasif agresif tavırlar sergileyen ancak onları gördüğü anda sevgi dolu bir şekilde sarılan kız çocuğu, izleyenlere "En son neye bu kadar heyecanlanmıştık?" sorusunu sordurdu.

Arkadaşlarını beklerken sabırsız bir şekilde pasif agresif tavırlar sergileyen ancak onları gördüğü anda sevgi dolu bir şekilde sarılan kız çocuğu, izleyenlere "En son neye bu kadar heyecanlanmıştık?" sorusunu sordurdu.

Bu içten ve sevgi dolu anlar, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alırken, izleyen herkesin yüzünde kocaman bir tebessüm oluşturdu.

Bu içten ve sevgi dolu anlar, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alırken, izleyen herkesin yüzünde kocaman bir tebessüm oluşturdu.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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