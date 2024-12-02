Yönetmen İlker Canikligil'den Tepki Çeken Sözler: "21 Yaş Altındakilerin İnsan Olmadığını Düşünüyorum"

Dönem dönem yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündeme gelen Flu TV kanalının sahibi yönetmen İlker Canikligil'in 21 yaş ve altı gençlerle ilgili ifadeleri tepki topladı. Flu TV'de Mustafa Seven'le 'Pazartesi Show' programında konuşan Canikligil, '21 yaş altındaki insanların da tam olarak insan olmadıklarına inanıyorum. Biyolojik olarak da beyin tam olarak gelişmemiş oluyor.' dedi. Bu yaş grubunun söyledikleri hiç bir şeyin ciddiye alınamayacağını söyleyen Canikligil, 'Manalı bir şey söyleme ihtimalleri çok çok az. Dolayısıyla bunları güdüceksin.' ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz haftalarda kaçak yayından film izleyenlerle ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelen yönetmen İlker Canikligil, bu defa da 21 yaş ve altı gençlerle ilgili açıklamasıyla tepki çekti.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun "16 yaş ve altı gençlerin sosyal medya platformu açamamalı" açıklamasını desteklediğini belirten Canikligil, "21 yaş altındaki insanların da tam olarak insan olmadıklarına inanıyorum. Biyolojik olarak da beyin tam olarak gelişmemiş oluyor." dedi.
Bu yaş grubunda bulunan gençlerin ifadelerinin ciddiye alınamayacağını söylen Canikligil, "Manalı bir şey söyleme ihtimalleri çok çok az. Dolayısıyla bunları güdüceksin." ifadelerini kullandı.
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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