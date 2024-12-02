Yönetmen İlker Canikligil'den Tepki Çeken Sözler: "21 Yaş Altındakilerin İnsan Olmadığını Düşünüyorum"

Dönem dönem yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündeme gelen Flu TV kanalının sahibi yönetmen İlker Canikligil'in 21 yaş ve altı gençlerle ilgili ifadeleri tepki topladı. Flu TV'de Mustafa Seven'le 'Pazartesi Show' programında konuşan Canikligil, '21 yaş altındaki insanların da tam olarak insan olmadıklarına inanıyorum. Biyolojik olarak da beyin tam olarak gelişmemiş oluyor.' dedi. Bu yaş grubunun söyledikleri hiç bir şeyin ciddiye alınamayacağını söyleyen Canikligil, 'Manalı bir şey söyleme ihtimalleri çok çok az. Dolayısıyla bunları güdüceksin.' ifadelerini kullandı.