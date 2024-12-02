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Kuyumcu Soymaya Çalışırken Kilitli Kaldı: Kaldırım Taşlı Hırsız Yakayı Ele Verdi

Kuyumcu Soymaya Çalışırken Kilitli Kaldı: Kaldırım Taşlı Hırsız Yakayı Ele Verdi

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
02.12.2024 - 16:46

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İstanbul Fatih'te bir kuyumcuya elindeki kaldırım taşıyla giren hırsız, saniyeler içerisinde vitrini kırarak altınları aldı. Arkasını dönüp çıkmaya çalışırken dükkanın kapısının kilitlendiğini fark eden hırsız 'Ne oluyor ya?' diyerek şaşkınlık yaşadı. Dükkan sahibi ve müşteriler tarafından yakalanan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın düştüğü durum sosyal medyada gündem oldu.

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İstanbul Fatih'te bir hırsız, yoldan aldığı kaldırım taşıyla kuyumcu dükkanına girerek vitrini kırdı. Vitrinde yer alan altınları alan hırsız, kaçmaya çalışırken kapının kilitlendiğini fark etti.

İstanbul Fatih'te bir hırsız, yoldan aldığı kaldırım taşıyla kuyumcu dükkanına girerek vitrini kırdı. Vitrinde yer alan altınları alan hırsız, kaçmaya çalışırken kapının kilitlendiğini fark etti.

Neye uğradığını şaşıran hırsız, dükkan içerisinde bulunan müşterilere dönerek, "Ne oluyor ya?" dedi. Dükkan sahibi ve müşteriler hırsızı kıskıvrak yakaladı.

Neye uğradığını şaşıran hırsız, dükkan içerisinde bulunan müşterilere dönerek, "Ne oluyor ya?" dedi. Dükkan sahibi ve müşteriler hırsızı kıskıvrak yakaladı.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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