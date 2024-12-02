Sakaryalı Minibüs Şoförlerinin TikTok’ta 2 Milyon İzlenen Klibi Görenlerin Keyfini Yerine Getirdi

Kimisi derbeder şarkılarıyla ciğerimizi dağlar kimisi Formula 1’de yarışan Michael Schumacher edasıyla yürekleri ağza getirir. Evet, bahsettiğimiz bazen “İnecek var” demeye çekindiğimiz minibüs şoförleri… Ancak izleyeceğiniz bu videodaki minibüs şoförleri bahsettiğimiz gibi değil… Aslında biz demiyoruz, TikTok kullanıcılarının yorumları öyle…

Sakaryalı minibüs şoförleri çektiği kliple izleyenleri hem eğlendirdi hem kalbimizi pamuğa çevirdi. Kullanıcılardan tam not alan “Çek kameracı” klibi TikTok’ta yaklaşık 2 milyon izlendi.

Hadi gelin minibüsçülerin oyunculuklarıyla tam puan alan klibini hep birlikte izleyelim.🕺🏻💃🏻