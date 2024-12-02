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Sakaryalı Minibüs Şoförlerinin TikTok’ta 2 Milyon İzlenen Klibi Görenlerin Keyfini Yerine Getirdi

Sakaryalı Minibüs Şoförlerinin TikTok’ta 2 Milyon İzlenen Klibi Görenlerin Keyfini Yerine Getirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.12.2024 - 16:32

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Kimisi derbeder şarkılarıyla ciğerimizi dağlar kimisi Formula 1’de yarışan Michael Schumacher edasıyla yürekleri ağza getirir. Evet, bahsettiğimiz bazen “İnecek var” demeye çekindiğimiz minibüs şoförleri… Ancak izleyeceğiniz bu videodaki minibüs şoförleri bahsettiğimiz gibi değil… Aslında biz demiyoruz, TikTok kullanıcılarının yorumları öyle…

Sakaryalı minibüs şoförleri çektiği kliple izleyenleri hem eğlendirdi hem kalbimizi pamuğa çevirdi. Kullanıcılardan tam not alan “Çek kameracı” klibi TikTok’ta yaklaşık 2 milyon izlendi.

Hadi gelin minibüsçülerin oyunculuklarıyla tam puan alan klibini hep birlikte izleyelim.🕺🏻💃🏻

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TikTok’ta ‘@54m0227’ isimli minibüs şoförü arkadaşlarıyla birlikte çektiği kliplerle milyon izlenmelere ulaştı. Şarkılara minibüsçü arkadaşlarıyla klip çeken kullanıcının son videosu yaklaşık 2 milyon izlenme aldı.

TikTok’ta ‘@54m0227’ isimli minibüs şoförü arkadaşlarıyla birlikte çektiği kliplerle milyon izlenmelere ulaştı. Şarkılara minibüsçü arkadaşlarıyla klip çeken kullanıcının son videosu yaklaşık 2 milyon izlenme aldı.

TikTok kullanıcılardan tam not alan o video👇🏻

Kullanıcıların yorumları ise şöyle oldu👇🏻

Kullanıcıların yorumları ise şöyle oldu👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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