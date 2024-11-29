Cinsiyetçi Küfür Etmemek İçin Hafif Ama Etkili Yeni Küfür Arayışına Giren Kullanıcıya Gelen Öneriler

Çevrenizde muhakkak ağzından küfür eksik olmayan en az bir tanıdığınız vardır. Kimisi küfürü kendisini ifade etme biçimi olarak benimsiyor kimisi ise küfür yerine duygu ve düşüncelerini daha düzgün ifade etmeyi tercih ediyor. Ne dersek diyelim insan iletişiminde küfürün yeri yok sayılmayacak cinsten.

Cinsiyetçi küfür etmek istemeyen ‘@pagangelopoulos’ isimli kullanıcı rahatlacak ‘hafif’ ama bir o kadar da etkili küfür önerileri istedi. Kullanıcıya tabii ki öneriler jet hızıyla geldi.