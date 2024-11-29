Cinsiyetçi Küfür Etmemek İçin Hafif Ama Etkili Yeni Küfür Arayışına Giren Kullanıcıya Gelen Öneriler
Cinsiyetçi Küfür Etmemek İçin Hafif Ama Etkili Yeni Küfür Arayışına Giren Kullanıcıya Gelen Öneriler
Çevrenizde muhakkak ağzından küfür eksik olmayan en az bir tanıdığınız vardır. Kimisi küfürü kendisini ifade etme biçimi olarak benimsiyor kimisi ise küfür yerine duygu ve düşüncelerini daha düzgün ifade etmeyi tercih ediyor. Ne dersek diyelim insan iletişiminde küfürün yeri yok sayılmayacak cinsten.
Cinsiyetçi küfür etmek istemeyen ‘@pagangelopoulos’ isimli kullanıcı rahatlacak ‘hafif’ ama bir o kadar da etkili küfür önerileri istedi. Kullanıcıya tabii ki öneriler jet hızıyla geldi.
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İnsan bazen sinirini, öfkesini atmak için küfür etme ihtiyacı hissediyor. Kimisinin ağzına küfür yuva yapmış... Kimisi küfürü ağzına bile almıyor. Küfür ederken cinsiyetçi ifadeler bi' zahmet kullanmayıverin! Tam da bu noktada cinsiyetçi küfür kullanmayan bir X kullanıcısı yeni küfür arayışına girdi...
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X'te '@pagangelopoulos' isimli kullanıcı cinsiyetçi olmayan yeni küfür önerileri istedi. Kullanıcılardan jet hızıyla yanıtlar geldi👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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