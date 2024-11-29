Sivas'taki Bir Evin New York'taki Evden Daha Pahalı Olması Ekonomiye Olan İnancımızı Bir Kez Daha Söndürdü

Son yıllarda ülkenin kördüğüm olan konularının başında fahiş kiralar, fahiş ev fiyatları geliyor. Eskiden megakent İstanbul'daki kiraların alıp başını gitmişliğinden şikayet ederken şimdi ücra köyde bile ilan sitelerinde karşılaştığımız evler için istenen fiyatlar ağızları açık bırakıyor.

Ağızları açık bırakan ilanlardan birisi de Sivas'tan geldi... X'te (Twitter) '@raskolibov' isimli kullanıcı Sivas'ta 9 milyon 500 bin TL'de satılığa çıkarılan ev ilanını paylaştı. New York'un göbeğinde satılık bir dairenin fiyatının ise daha ucuz olduğu görüldü. Paylaşıma gelen yorumlar hem güldürdü hem de ekonomiye olan inancımızı bir kez daha söndürdü...