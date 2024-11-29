Sivas'taki Bir Evin New York'taki Evden Daha Pahalı Olması Ekonomiye Olan İnancımızı Bir Kez Daha Söndürdü
Sivas'taki Bir Evin New York'taki Evden Daha Pahalı Olması Ekonomiye Olan İnancımızı Bir Kez Daha Söndürdü
Son yıllarda ülkenin kördüğüm olan konularının başında fahiş kiralar, fahiş ev fiyatları geliyor. Eskiden megakent İstanbul'daki kiraların alıp başını gitmişliğinden şikayet ederken şimdi ücra köyde bile ilan sitelerinde karşılaştığımız evler için istenen fiyatlar ağızları açık bırakıyor.
Ağızları açık bırakan ilanlardan birisi de Sivas'tan geldi... X'te (Twitter) '@raskolibov' isimli kullanıcı Sivas'ta 9 milyon 500 bin TL'de satılığa çıkarılan ev ilanını paylaştı. New York'un göbeğinde satılık bir dairenin fiyatının ise daha ucuz olduğu görüldü. Paylaşıma gelen yorumlar hem güldürdü hem de ekonomiye olan inancımızı bir kez daha söndürdü...
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Ülkede çözülmeyi bekleyen sorunların başında kira fiyatları, satılık ev fiyatları geliyor. Bir zamanlar megakent İstanbul, ağızları açık bırakan kiralık, satılık ev fiyatlarıyla şampiyonluğunu kimseye kaptırmıyordu. Ancak şimdi Batı'dan Doğu'ya Kuzey'den Güney'e her kentte her ilde fiyatlar uçup gitmiş...
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Uçup giden fiyatlara bir yenisi Sivas'tan eklendi... Ev ilan sitesinde Sivas'ta müstakil bir evin 9 milyon 500 bin TL'de satışa çıkarıldığı görüldü.
Twitter'da '@raskolibov' Sivas'ın Güllübağ Mahallesi'nde yer alan bu dairenin New York'un göbeğinde yer alan daireden daha pahalı olduğunu belirtti. Sosyal medya kullanıcıları hemen bu karşılaştırmayı kanıtladı👇🏻
Gönderiye yorum yapan bir kullanıcı New York'ta Sivas'ta bulunan daireden 1 milyon lira daha ucuz daire buldu👇🏻
Paylaşıma yapılan yorumlar bir yandan güldürdü bir yandan ekonomiyi düşündürerek uzaklara dalmamıza neden oldu... Hadi o yorumlara bakalım!👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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