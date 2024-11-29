Türkiye'nin Maldivleri 2 Milyar Liraya Satışa Çıkarıldı

Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan, bembeyaz kumları ve masmavi deniziyle dikkat çeken İzmir’deki Garip Adası icradan satılığa çıkarıldı. Dikili’de bulunan Türkiye’nin 64 adasından biri olan ada, 2010 yılında 32 milyon dolar bedel ile Fİ Yapı tarafından alınmıştı.

Ancak 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında Fİ Yapı’ya kayyum atanmış, Garip Adası TMSF’ye geçmişti.

Gündeme Bakış’tan Hale Halime Erdoğan’ın haberine göre “Kesin korunacak hassas alan” ilan edilen adaya 1 milyar 73 milyon 854 bin bedel biçildi. ‘Ada’ statüsünde olduğu için yabancı uyruklu kişiler ve yabancı şirketler ihaleye katılamayacak.