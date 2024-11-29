Türkiye'nin Maldivleri 2 Milyar Liraya Satışa Çıkarıldı
Türkiye'nin Maldivleri 2 Milyar Liraya Satışa Çıkarıldı
Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan, bembeyaz kumları ve masmavi deniziyle dikkat çeken İzmir’deki Garip Adası icradan satılığa çıkarıldı. Dikili’de bulunan Türkiye’nin 64 adasından biri olan ada, 2010 yılında 32 milyon dolar bedel ile Fİ Yapı tarafından alınmıştı.
Ancak 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında Fİ Yapı’ya kayyum atanmış, Garip Adası TMSF’ye geçmişti.
Gündeme Bakış’tan Hale Halime Erdoğan’ın haberine göre “Kesin korunacak hassas alan” ilan edilen adaya 1 milyar 73 milyon 854 bin bedel biçildi. ‘Ada’ statüsünde olduğu için yabancı uyruklu kişiler ve yabancı şirketler ihaleye katılamayacak.
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İzmir Dikili ilçesi Bademli koyunda bulunan Garip Adası, bembeyaz kumları ve masmavi deniziyle adeta Maldivler’i andırıyor. Adaya bu nedenle “Türkiye’nin Maldivleri” deniliyor.
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Garip Adası, 2010 yılında Fİ Yapı şirketi tarafından 32 milyon dolara satın alındı. Şirket, “Fi Island” adında bir proje yapacağını ve bu projeyle adaya 350 milyon dolar yatırım yapacağını ifade etmişti.
357 bin metrekarelik ada, Dikili İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Adaya 1 milyar 73 milyon 854 bin 800 TL bedel biçildi.
‘Ada’ statüsünde olan taşınmazın ihalesine yabancı uyruklular ve yabancı şirketler katılamayacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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