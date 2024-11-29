onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye'nin Maldivleri 2 Milyar Liraya Satışa Çıkarıldı

Türkiye'nin Maldivleri 2 Milyar Liraya Satışa Çıkarıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.11.2024 - 18:19

Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan, bembeyaz kumları ve masmavi deniziyle dikkat çeken İzmir’deki Garip Adası icradan satılığa çıkarıldı. Dikili’de bulunan Türkiye’nin 64 adasından biri olan ada, 2010 yılında 32 milyon dolar bedel ile Fİ Yapı tarafından alınmıştı. 

Ancak 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında Fİ Yapı’ya kayyum atanmış, Garip Adası TMSF’ye geçmişti. 

Gündeme Bakış’tan Hale Halime Erdoğan’ın haberine göre “Kesin korunacak hassas alan” ilan edilen adaya 1 milyar 73 milyon 854 bin bedel biçildi.  ‘Ada’ statüsünde olduğu için yabancı uyruklu kişiler ve yabancı şirketler ihaleye katılamayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzmir Dikili ilçesi Bademli koyunda bulunan Garip Adası, bembeyaz kumları ve masmavi deniziyle adeta Maldivler’i andırıyor. Adaya bu nedenle “Türkiye’nin Maldivleri” deniliyor.

İzmir Dikili ilçesi Bademli koyunda bulunan Garip Adası, bembeyaz kumları ve masmavi deniziyle adeta Maldivler’i andırıyor. Adaya bu nedenle “Türkiye’nin Maldivleri” deniliyor.

Garip Adası, Türkiye’nin 64 adasından biri. “Kesin korunacak alan” statüsünde bulunan Garip Adası’na sık sık turistik tekne gezileri düzenleniyor.

Garip Adası, 2010 yılında Fİ Yapı şirketi tarafından 32 milyon dolara satın alındı. Şirket, “Fi Island” adında bir proje yapacağını ve bu projeyle adaya 350 milyon dolar yatırım yapacağını ifade etmişti.

Garip Adası, 2010 yılında Fİ Yapı şirketi tarafından 32 milyon dolara satın alındı. Şirket, “Fi Island” adında bir proje yapacağını ve bu projeyle adaya 350 milyon dolar yatırım yapacağını ifade etmişti.

Ancak 2016’da Fİ Yapı’ya FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atandı. FETÖ soruşturması nedeniyle Fİ Yapı’nın başta Garip Adası olmak üzere tüm malvarlığı TMSF’ye geçti.

357 bin metrekarelik ada, Dikili İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Adaya 1 milyar 73 milyon 854 bin 800 TL bedel biçildi.

357 bin metrekarelik ada, Dikili İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Adaya 1 milyar 73 milyon 854 bin 800 TL bedel biçildi.

İhale, 22 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Kaynak

‘Ada’ statüsünde olan taşınmazın ihalesine yabancı uyruklular ve yabancı şirketler katılamayacak.

‘Ada’ statüsünde olan taşınmazın ihalesine yabancı uyruklular ve yabancı şirketler katılamayacak.

İhale ilanında Garip Adası ile ilgili yer alan bilgiler şöyle:

  • Zeytinli tarla niteliğinde.

  • Karaya 1.1 kilometre uzaklıkta. Kesin korunacak hassas alan ve sit alanı.

  • Bitki örtüsü zeytin, çam ve makilik.

  • Termal Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde.  Adada 3 adet tescilsiz yapı bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın