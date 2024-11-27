Denize Atılan Beton Blokların Bir Sebebi Var: Çevreyi Kirletmek İçin Değil Aslında Her Şey Balıklar İçinmiş

Sosyal medya X’te paylaşılan bir video hem şaşkınlık yarattı hem de gündem oldu. Videoda kocaman beton blokların bir anda denize bırakıldığı görülüyor. İlk bakışta bir inşaat firmasının çöpünü denize bıraktığı gibi görülse de aslında bambaşka bir anlamı varmış. Denize bırakılan o beton bloklar balık yaşamını sürdüren yapay resiflermiş.

Peki ama nasıl? Gelin hep birlikte beton blokların deniz yaşamındaki katkısına bakalım.