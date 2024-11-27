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Denize Atılan Beton Blokların Bir Sebebi Var: Çevreyi Kirletmek İçin Değil Aslında Her Şey Balıklar İçinmiş

Denize Atılan Beton Blokların Bir Sebebi Var: Çevreyi Kirletmek İçin Değil Aslında Her Şey Balıklar İçinmiş

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.11.2024 - 18:19

Sosyal medya X’te paylaşılan bir video hem şaşkınlık yarattı hem de gündem oldu. Videoda kocaman beton blokların bir anda denize bırakıldığı görülüyor. İlk bakışta bir inşaat firmasının çöpünü denize bıraktığı gibi görülse de aslında bambaşka bir anlamı varmış. Denize bırakılan o beton bloklar balık yaşamını sürdüren yapay resiflermiş. 

Peki ama nasıl? Gelin hep birlikte beton blokların deniz yaşamındaki katkısına bakalım.

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X'te '@rem__ben' isimli bir kullanıcı denize bir anda dökülen beton blokların görüntülerini paylaştı. Görüntüler ilk olarak denize atılan inşaat atıkları sanıldı. Ancak gerçek farklı çıktı.

X'te '@rem__ben' isimli bir kullanıcı denize bir anda dökülen beton blokların görüntülerini paylaştı. Görüntüler ilk olarak denize atılan inşaat atıkları sanıldı. Ancak gerçek farklı çıktı.

Kullanıcı videoya 'İlk bakışta şerefsizler denize moloz döküyorlar sandım, meğer deniz yaşamı için gözenekli bloklar bırakıyorlarmış' notunu düştü.

Kaynak

Aslında onlar bir inşaatın kalıntıları değil balıklar için hayati önem taşıyan 'yapay resif'lermiş... Peki yapay resifler neden kullanılıyor?

Aslında onlar bir inşaatın kalıntıları değil balıklar için hayati önem taşıyan 'yapay resif'lermiş... Peki yapay resifler neden kullanılıyor?

Bu yapay resifler biyolojik özelliğini kaybetmiş noktalarda kullanılıyor. Örneğin Türkiye’de boğazlarda olduğu gibi gemi geçişlerinin çok yoğun olduğu yerlerde deniz yaşamı kalitesi diğer bölgelere göre oldukça düşük olabiliyor.

Bu yapay resifler biyolojik özelliğini kaybetmiş noktalarda kullanılıyor. Örneğin Türkiye’de boğazlarda olduğu gibi gemi geçişlerinin çok yoğun olduğu yerlerde deniz yaşamı kalitesi diğer bölgelere göre oldukça düşük olabiliyor.

İnsan yapımı bu sualtı yapıları balıkların yaşamı için ustalıkla hazırlanıyor.

Ustalıkla hazırlanan beton bloklar deniz canlılarına yuva olması için denizlere bırakılıyor.

Ustalıkla hazırlanan beton bloklar deniz canlılarına yuva olması için denizlere bırakılıyor.

Özellikle yapay resiflerle orfoz balıkları ve mercan balıklarını korumaya yarayan mağaracıklar oluşturuluyor. 

Aylar ve yıllar boyunca yapay resifler yosun ve süngerlerle kendi kendiliğinden kaplanmış oluyor.

Yapay resifler denizle böyle buluşturuluyor👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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