Çiçekten Para Mı Kazanacaksın Deyip Güldüler: Şimdi Bir Kilodan 500 Bin Lira Kazanıyor

Amasya Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü’nden mezun Ramazan Boğa, iş bulamayınca köyüne döndü. Boğa, internette yaptığı araştırmalar sonucunda safran üretimine merak saldı ve bunu köyünde yetiştirmeye karar verdi. Yarım dekar alan Boğa, ilk yılında 200 grama yakın ürün elde ederken yakınlarının alaycı “Çiçekten para mı kazanacaksın” sözleriyle karşılaştı.

Ancak Boğa, şimdi 1 kilo safrandan yaklaşık 500 bin TL kazanıyor. Türkiye’nin en büyük safran üreticisi konumuna gelen Boğa, “1 kilo safran şu anda 225 ton şeker pancarına denk geliyor. 1 dekar safran 50 dekar arpaya, buğdaya denk geliyor.” dedi.