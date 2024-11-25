Çiçekten Para Mı Kazanacaksın Deyip Güldüler: Şimdi Bir Kilodan 500 Bin Lira Kazanıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çiçekten Para Mı Kazanacaksın Deyip Güldüler: Şimdi Bir Kilodan 500 Bin Lira Kazanıyor
Amasya Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü’nden mezun Ramazan Boğa, iş bulamayınca köyüne döndü. Boğa, internette yaptığı araştırmalar sonucunda safran üretimine merak saldı ve bunu köyünde yetiştirmeye karar verdi. Yarım dekar alan Boğa, ilk yılında 200 grama yakın ürün elde ederken yakınlarının alaycı “Çiçekten para mı kazanacaksın” sözleriyle karşılaştı.
Ancak Boğa, şimdi 1 kilo safrandan yaklaşık 500 bin TL kazanıyor. Türkiye’nin en büyük safran üreticisi konumuna gelen Boğa, “1 kilo safran şu anda 225 ton şeker pancarına denk geliyor. 1 dekar safran 50 dekar arpaya, buğdaya denk geliyor.” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ramazan Boğa, şimdi 35 yaşında. Amasya Üniversitesi’nden mezun olunca genç yaşında iş bulamadığı için köyüne dönmek zorunda kaldı. Köyde geçirdiği vakitlerde boşa durmayan Boğa, safran çiçeğine merak saldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Çiçekten para mı kazanacaksın” deyip güldüler.
Nusret’e yıllık 4.5 kilo civarında safran satıyor.
1 kilodan 500 bin TL kazanılıyor.
Ramazan Boğa, yaşadıklarını bu sözlerle anlattı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın