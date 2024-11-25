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Çiçekten Para Mı Kazanacaksın Deyip Güldüler: Şimdi Bir Kilodan 500 Bin Lira Kazanıyor

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Çiçekten Para Mı Kazanacaksın Deyip Güldüler: Şimdi Bir Kilodan 500 Bin Lira Kazanıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.11.2024 - 12:29

Amasya Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü’nden mezun Ramazan Boğa, iş bulamayınca köyüne döndü. Boğa, internette yaptığı araştırmalar sonucunda safran üretimine merak saldı ve bunu köyünde yetiştirmeye karar verdi. Yarım dekar alan Boğa, ilk yılında 200 grama yakın ürün elde ederken yakınlarının alaycı “Çiçekten para mı kazanacaksın” sözleriyle karşılaştı.

Ancak Boğa, şimdi 1 kilo safrandan yaklaşık 500 bin TL kazanıyor. Türkiye’nin en büyük safran üreticisi konumuna gelen Boğa, “1 kilo safran şu anda 225 ton şeker pancarına denk geliyor. 1 dekar safran 50 dekar arpaya, buğdaya denk geliyor.” dedi.

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Ramazan Boğa, şimdi 35 yaşında. Amasya Üniversitesi’nden mezun olunca genç yaşında iş bulamadığı için köyüne dönmek zorunda kaldı. Köyde geçirdiği vakitlerde boşa durmayan Boğa, safran çiçeğine merak saldı.

Ramazan Boğa, şimdi 35 yaşında. Amasya Üniversitesi’nden mezun olunca genç yaşında iş bulamadığı için köyüne dönmek zorunda kaldı. Köyde geçirdiği vakitlerde boşa durmayan Boğa, safran çiçeğine merak saldı.

Safran bitkisi Boğa’nın oldukça ilgisini çekti. Gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayisinde kullanılan bu bitki dünyanın en pahalı bitkisi olarak biliniyor. 

Araştırmalarının sonucunda safran yetiştirmeye karar veren Boğa, yarım dekar aldı ve ilk yılda 200 grama yakın ürün elde etti.

“Çiçekten para mı kazanacaksın” deyip güldüler.

“Çiçekten para mı kazanacaksın” deyip güldüler.

Yakınlarının alaycı tavırlarıyla karşılaşan Boğa yılmadı ve beş yılda ekim sahasını 23 dekar alana çıkardı. Boğa, şimdilerde Türkiye’nin en büyük safran üreticisi konumunda.

Nusret’e yıllık 4.5 kilo civarında safran satıyor.

Nusret’e yıllık 4.5 kilo civarında safran satıyor.

Çok talep olduğunu dile getiren Boğan, “Büyük firmalara, otellere, restoranlara, ilaç firmalarına ürün veriyoruz. Sosyete kasabı olarak dünyada tanınan Nusret’e yıllık 4,5 kilo civarında satışımız var” diye konuştu.

1 kilodan 500 bin TL kazanılıyor.

1 kilodan 500 bin TL kazanılıyor.

Amasya Valisi Önder Bakan, safranın çok kıymetli bir ürün olduğunu belirterek “1 kilodan yaklaşık 450-500 TL gibi para kazanıyorlar” dedi.

Ramazan Boğa, yaşadıklarını bu sözlerle anlattı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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