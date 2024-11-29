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Bir Zamanlar Alkolün Yasak Olduğu Kentte Bölgenin En Büyük Bira Fabrikası Kurulacak

Bir Zamanlar Alkolün Yasak Olduğu Kentte Bölgenin En Büyük Bira Fabrikası Kurulacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.11.2024 - 16:35

Lüksüyle dikkat çeken dolar milyonerlerin kenti Dubai, Körfez’in ilk büyük ölçekli bira fabrikasının kurulması için kolları sıvadı. 20 yıl önce alkol tüketimine ve satışına kademeli olarak geçen Dubai, Avrupa’dan yoğun turist akınının ardından kurallarını gevşetti.

10 kişiden 9'unun yabancı olduğu kentte popüler bira markalarının üretileceği bira fabrikası kurulacak. Körfez'in büyük bira fabrikası olması beklenirken inşaat çalışmalarına 2025 yılında başlanacak. Fabrikanın kapılarını 2027'de açacağı tahmin ediliyor. 

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin 4 milyon nüfusuyla en kalabalık şehri olan Dubai, lüks ve şatafat sevenlerin adresi olarak biliniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin 4 milyon nüfusuyla en kalabalık şehri olan Dubai, lüks ve şatafat sevenlerin adresi olarak biliniyor.

Kent aslında 1900’lü yıllarda küçük bir balıkçı kasabasıydı. Ancak günümüzde dolar milyonerlerinin tercih ettiği alışveriş ve turizm kentine dönüştü.

1969 yılında petrol bulunmasıyla günümüze kadar inanılmaz bir değişime sahne olan Dubai, en pahalı kentler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan kent, bu sayede pek çok katı cezaları gevşetme kararı almıştı.

1969 yılında petrol bulunmasıyla günümüze kadar inanılmaz bir değişime sahne olan Dubai, en pahalı kentler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan kent, bu sayede pek çok katı cezaları gevşetme kararı almıştı.

20 yıl önce kentte alkol tüketimi ve satışına izin verilmişti. Ancak bunlar belirli kurallara bağlıydı. Geçen senelerde turizmi canlandırmak için alkollü içeceklerden alınan vergiler kaldırılmıştı.

20 yıl önce kentte alkol tüketimi ve satışına izin verilmişti. Ancak bunlar belirli kurallara bağlıydı. Geçen senelerde turizmi canlandırmak için alkollü içeceklerden alınan vergiler kaldırılmıştı.

Alkol tüketiminin belirli kurallara bağlı olduğu kentte çığır açan bir karar alındı: Körfez’in en büyük bira fabrikası kurulacak.

Alkol tüketiminin belirli kurallara bağlı olduğu kentte çığır açan bir karar alındı: Körfez’in en büyük bira fabrikası kurulacak.

Reuters’ta yer alan habere göre bira fabrikasının inşaatına 2025 yılında başlanacak ve 2027 yılında tamamlanacak.

Reuters’ta yer alan habere göre bira fabrikasının inşaatına 2025 yılında başlanacak ve 2027 yılında tamamlanacak.

Bira fabrikasında dünyanın popüler markaları üretilecek. Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük alkol tedarikçisi şirket ise her yıl 17 milyon turistin geldiğini hatırlatarak bu talebin karşılanması gerektiğini belirtti. 

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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