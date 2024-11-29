Bir Zamanlar Alkolün Yasak Olduğu Kentte Bölgenin En Büyük Bira Fabrikası Kurulacak

Lüksüyle dikkat çeken dolar milyonerlerin kenti Dubai, Körfez’in ilk büyük ölçekli bira fabrikasının kurulması için kolları sıvadı. 20 yıl önce alkol tüketimine ve satışına kademeli olarak geçen Dubai, Avrupa’dan yoğun turist akınının ardından kurallarını gevşetti.

10 kişiden 9'unun yabancı olduğu kentte popüler bira markalarının üretileceği bira fabrikası kurulacak. Körfez'in büyük bira fabrikası olması beklenirken inşaat çalışmalarına 2025 yılında başlanacak. Fabrikanın kapılarını 2027'de açacağı tahmin ediliyor.

Kaynak