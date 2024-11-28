Dünya Moda Devlerinin Türkiye’den Kaçışı Başladı: Lüks Markalar Üretimini Sonlandırıyor
Dünya Moda Devlerinin Türkiye’den Kaçışı Başladı: Lüks Markalar Üretimini Sonlandırıyor
Türkiye’de her alanda yaşanan ekonomik kriz hazır giyim sektörüne de büyük bir darbe indirdi. Sektör temsilcileri lüks markaların kârlılık hedeflerini tutturmak amacıyla fiyat baskısı yapmasından adeta yaka silkti. Ralph Lauren’den Tommy Hilfiger’a, Calvin Clain’e kadar birçok dünya moda devi Türkiye’den kaçıp rakip ülkelere yönelmeye başladı.
Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre sektör temsilcileri “Ödemek istedikleri rakamlar ile bizim kâr etme şansımız yok. O nedenle o segmente de kaçış başladı” diye konuştu.
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Yüksek maliyetler, ekonomik kriz hazır giyim sektörünü derinden etkiledi. Küçük markalar bu krize ve rekabet karşısında bir bir kapanırken dünyanın moda devleri de nasibini aldı.
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Kârlılık hedeflerini tutturamadıkları için lüks markaların fiyat baskısı da arttı. Bu markalar arasında lüks markalar Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein de bulunuyor.
Pek çok lüks markanın Türkiye’den kaçmaya başladığını söyleyen sektör temsilcileri, 2025 yılına dair oldukça karamsar.
Türkiye, dünya hazır giyim sektörü üretim gücü açısından dünya listesinde ilk 5’te yer alıyor. Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye, 2022’de bu yana bu gücünü kaybediyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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