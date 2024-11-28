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Dünya Moda Devlerinin Türkiye’den Kaçışı Başladı: Lüks Markalar Üretimini Sonlandırıyor

Dünya Moda Devlerinin Türkiye’den Kaçışı Başladı: Lüks Markalar Üretimini Sonlandırıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.11.2024 - 10:33

Türkiye’de her alanda yaşanan ekonomik kriz hazır giyim sektörüne de büyük bir darbe indirdi. Sektör temsilcileri lüks markaların kârlılık hedeflerini tutturmak amacıyla fiyat baskısı yapmasından adeta yaka silkti. Ralph Lauren’den Tommy Hilfiger’a, Calvin Clain’e kadar birçok dünya moda devi Türkiye’den kaçıp rakip ülkelere yönelmeye başladı. 

Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre sektör temsilcileri “Ödemek istedikleri rakamlar ile bizim kâr etme şansımız yok. O nedenle o segmente de kaçış başladı” diye konuştu. 

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Yüksek maliyetler, ekonomik kriz hazır giyim sektörünü derinden etkiledi. Küçük markalar bu krize ve rekabet karşısında bir bir kapanırken dünyanın moda devleri de nasibini aldı.

Yüksek maliyetler, ekonomik kriz hazır giyim sektörünü derinden etkiledi. Küçük markalar bu krize ve rekabet karşısında bir bir kapanırken dünyanın moda devleri de nasibini aldı.

Kârlılık hedeflerini tutturamadıkları için lüks markaların fiyat baskısı da arttı. Bu markalar arasında lüks markalar Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein de bulunuyor.

Kârlılık hedeflerini tutturamadıkları için lüks markaların fiyat baskısı da arttı. Bu markalar arasında lüks markalar Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein de bulunuyor.

Pek çok lüks markanın Türkiye’den kaçmaya başladığını söyleyen sektör temsilcileri, 2025 yılına dair oldukça karamsar.

Pek çok lüks markanın Türkiye’den kaçmaya başladığını söyleyen sektör temsilcileri, 2025 yılına dair oldukça karamsar.

Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre sektör temsilcileri “Türkiye’den iş alıyorlar ama onlar da bir volume sağlamaya ve fiyat odaklı olmaya başladılar. Ama bugün ödemek istedikleri rakamlar ile bizim kâr etme şansımız yok. O nedenle o segmente de kaçış başladı” ifadelerini kullandı. 

Lüks markalar rakip ülkelere kaydığını da sözlerine eklediler.

Kaynak

Türkiye, dünya hazır giyim sektörü üretim gücü açısından dünya listesinde ilk 5’te yer alıyor. Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye, 2022’de bu yana bu gücünü kaybediyor.

Türkiye, dünya hazır giyim sektörü üretim gücü açısından dünya listesinde ilk 5’te yer alıyor. Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye, 2022’de bu yana bu gücünü kaybediyor.

2022’de 21.2 milyar dolara ulaşan bu güç geçen yıl 19 milyar dolara düşmüştü.

Türk yatırımcılar Mısır’a kaymaya başladı.

Türk yatırımcılar Mısır’a kaymaya başladı.

Öte yandan Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Gürkan Tekin, Türk yatırımcıların Mısır’a yatırım yapacaklarını şu sözlerle anlattı:

“Geçen günlerde Mısır’da bir fuar oldu. Bütün fuar Türkler ile doluydu. Türk yatırımcıların hepsi ordaydı. çok ciddi yatırımlar oraya kayacak. Şu an Türkiye’deki tüm fabrikalar makinalarını komple oraya taşımayı düşünüyor.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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