Dünya Moda Devlerinin Türkiye’den Kaçışı Başladı: Lüks Markalar Üretimini Sonlandırıyor

Türkiye’de her alanda yaşanan ekonomik kriz hazır giyim sektörüne de büyük bir darbe indirdi. Sektör temsilcileri lüks markaların kârlılık hedeflerini tutturmak amacıyla fiyat baskısı yapmasından adeta yaka silkti. Ralph Lauren’den Tommy Hilfiger’a, Calvin Clain’e kadar birçok dünya moda devi Türkiye’den kaçıp rakip ülkelere yönelmeye başladı.

Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre sektör temsilcileri “Ödemek istedikleri rakamlar ile bizim kâr etme şansımız yok. O nedenle o segmente de kaçış başladı” diye konuştu.

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