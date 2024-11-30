Ajanda Alanlara Ne Yazdığını Soran Kullanıcıya Sorduğuna Soracağına Bin Pişman Ettiren Yanıtlar

Kişisel ya da iş hayatındaki randevuları, yapılacakları, görevleri not alıp takip etmeyi kolaylaştıran ajandaların tarihe karıştığını düşünüyoruz. Ancak hiç öyle değil. Kimi bu ajandaları yapılacaklar listesi olarak kullanıyor kimisi hayallerini manifestlemek için kullanıyor.

Ajandaların tarihe karıştığını düşünenlerin sayısı aslında o kadar az da değil. X’te ‘@zemheriseheri’ isimli kullanıcı da böyle düşünenler arasında olacak ki takipçilerine ajandaya ne yazdıklarını sordu. Kullanıcı “Günlük planını yazıp dolduran var mı ciddi ciddi” notunu eklemeyi de ihmal etmedi.

Ancak kullanıcıya sorduğuna soracağına bin pişman edecek güldüren yanıtlar geldi.

Hep birlikte keyiflendirecek o yanıtlara bakalım.🚀