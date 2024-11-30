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Ajanda Alanlara Ne Yazdığını Soran Kullanıcıya Sorduğuna Soracağına Bin Pişman Ettiren Yanıtlar

Ajanda Alanlara Ne Yazdığını Soran Kullanıcıya Sorduğuna Soracağına Bin Pişman Ettiren Yanıtlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.11.2024 - 15:46

Kişisel ya da iş hayatındaki randevuları, yapılacakları, görevleri not alıp takip etmeyi kolaylaştıran ajandaların tarihe karıştığını düşünüyoruz. Ancak hiç öyle değil. Kimi bu ajandaları yapılacaklar listesi olarak kullanıyor kimisi hayallerini manifestlemek için kullanıyor. 

Ajandaların tarihe karıştığını düşünenlerin sayısı aslında o kadar az da değil. X’te ‘@zemheriseheri’ isimli kullanıcı da böyle düşünenler arasında olacak ki takipçilerine ajandaya ne yazdıklarını sordu. Kullanıcı “Günlük planını yazıp dolduran var mı ciddi ciddi” notunu eklemeyi de ihmal etmedi. 

Ancak kullanıcıya sorduğuna soracağına bin pişman edecek güldüren yanıtlar geldi.

Hep birlikte keyiflendirecek o yanıtlara bakalım.🚀

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X'te (Twitter) '@zemheriseheri' isimli kullanıcı '@bintelshalabyya' isimli kullanıcının ajanda paylaşımını alıntıladı ve "Ne yazıyosunuz ajandaya... Günlük planını yazıp dolduran var mı ciddi ciddi" sorusunu yöneltti.

X'te (Twitter) '@zemheriseheri' isimli kullanıcı '@bintelshalabyya' isimli kullanıcının ajanda paylaşımını alıntıladı ve "Ne yazıyosunuz ajandaya... Günlük planını yazıp dolduran var mı ciddi ciddi" sorusunu yöneltti.
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Kullanıcıya sorduğuna bin pişman ettiren yorumlar geldi. Hadi kahkaha attıran yorumlara göz atalım👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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