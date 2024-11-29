Karanlıkta Kaldığını Düşünenlerin Kalbinde Yıldızları Uçuşturan Hisler
Karanlıkta Kaldığını Düşünenlerin Kalbinde Yıldızları Uçuşturan Hisler
Bazı anlar vardır, kendimizi dipsiz bir kuyuda bile değil uzay boşluğunda savrulup gidiyor gibi hissederiz. Bazı zamanlarda ise zifiri karanlıkta elimizde pili bitmiş bir fenerle aydınlığı bulmaya çalışırız. Kendimizi kaybettiğimizi hissettiğimiz anda sevdiklerimizden ya da beklemediğimiz insanlardan işittiğimiz bir söz, gördüğümüz bir hareket aydınlığa kavuşmamıza yeterli olabilir. İşte sosyal medya kullanıcılarının kaldıkları karanlıktan ışığa çıkmalarını sağlayan o hisler…
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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