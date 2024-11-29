Karanlıkta Kaldığını Düşünenlerin Kalbinde Yıldızları Uçuşturan Hisler

Bazı anlar vardır, kendimizi dipsiz bir kuyuda bile değil uzay boşluğunda savrulup gidiyor gibi hissederiz. Bazı zamanlarda ise zifiri karanlıkta elimizde pili bitmiş bir fenerle aydınlığı bulmaya çalışırız. Kendimizi kaybettiğimizi hissettiğimiz anda sevdiklerimizden ya da beklemediğimiz insanlardan işittiğimiz bir söz, gördüğümüz bir hareket aydınlığa kavuşmamıza yeterli olabilir. İşte sosyal medya kullanıcılarının kaldıkları karanlıktan ışığa çıkmalarını sağlayan o hisler…