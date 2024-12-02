Birçoğumuz Onu Sesinden Tanıyor: İsme Özel Doğum Günü Şarkılarıyla Tanıdığımız Sanatçı Kanseri Yendi

Doğum günü etkinliklerinde sıklıkla karşımıza çıkan isme özel doğum günü şarkılarının seslendirmeni Dilek Kavraal yıllar sonra bir röportaj verdi. 30 yılı aşkın bir süredir müzik yaptığını söyleyen ancak doğum günü şarkılarıyla ünlendiğini belirten Kavraal, 'Fiziksel olarak tanışma şansımız pek olmadı. Doğum günü şarkılarım, benim kıymetlilerim.' dedi. Son bir kaç yıldır mücadele ettiği kanser hastalığını yendiğini belirten Kavraal, önümüzdeki dönemde şarkılarına yabancı isimleri de ekleyeceğini söyledi.
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Neredeyse tüm Türkiye'nin doğum günü şarkılarıyla tanıdığı sanatçı Dilek Kavraal yıllar sonra DHA muhabirlerine röportaj verdi.
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Son yıllarda yakalandığı kanser hastalığını yendiğini belirten Kavraal, "Fiziksel olarak tanışma şansımız pek olmadı. Doğum günü şarkılarım, benim kıymetlilerim." dedi.
Hastalık sonrası 30 yılı aşkın süredir yaptığı müzik kariyerini sürdüreceğini söyleyen Kavraal, doğum günü şarkılarını yabancı isimler için de uyarlayacağını açıkladı. İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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