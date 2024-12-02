Birçoğumuz Onu Sesinden Tanıyor: İsme Özel Doğum Günü Şarkılarıyla Tanıdığımız Sanatçı Kanseri Yendi

Doğum günü etkinliklerinde sıklıkla karşımıza çıkan isme özel doğum günü şarkılarının seslendirmeni Dilek Kavraal yıllar sonra bir röportaj verdi. 30 yılı aşkın bir süredir müzik yaptığını söyleyen ancak doğum günü şarkılarıyla ünlendiğini belirten Kavraal, 'Fiziksel olarak tanışma şansımız pek olmadı. Doğum günü şarkılarım, benim kıymetlilerim.' dedi. Son bir kaç yıldır mücadele ettiği kanser hastalığını yendiğini belirten Kavraal, önümüzdeki dönemde şarkılarına yabancı isimleri de ekleyeceğini söyledi.