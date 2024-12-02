Tamam Sensin: Diğer Dillerde Telaffuzu Benzerken Sinüzit Kelimesinin Almanca Karşılığı

Bazı kelimeler birçok dilde benzerlik gösterse de biliyorsunuz ki Almancada hep bir farklılık söz konusu. Kendine münhasırlığıyla söz ettiren Almanca, sıkça bu konuyla gündeme geliyor. Sosyal medya kullanıcılarına içerik oluyor. @armii.tv adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir vatandaşımız da sinüzit kelimesinin Almanca telaffuzuna dair bir paylaşım yaptı. Gelin detaylara geçelim.
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Önce sinüzit kelimesinin birkaç dildeki karşılığına baktı ve ses olarak hepsinde benzerlik söz konusuydu.
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Ancak kelimenin Almanca karşılığı apayrıydı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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