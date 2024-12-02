Tüm Yüzüne Yaptırdığı Estetik İşlemlerle 20 Yaş Gençleşen Kadın “Doktor Kim” Dedirtti

Zaman zaman başarısız estetik operasyonları görsek de zaman zaman da harika örneklere tanık oluyoruz. Herkesin yüz yapısına ve yaşına göre ihtiyacı olan ya da uygulanması gereken işlemler değişiklik gösteriyor. Doğru doktor seçimiyle birlikte yeni bir hayata başlayanlar var. Şimdilerdeyse sosyal medyada yaptırdığı estetik operasyonlarla 20 yaş gençleşen bir kadın var. Gelin detaylara geçelim.
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İşlemler yapılmadan önce fotoğrafta gördüğünüz sarkıklıklara ve kırışıklıklara sahip olan kadın büyük bir değişim yaşamıştı.
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Operasyonların ardından ne bir sarkıklık ne de bir kırışıklık vardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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