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Tüm Yüzüne Yaptırdığı Estetik İşlemlerle 20 Yaş Gençleşen Kadın “Doktor Kim” Dedirtti

Tüm Yüzüne Yaptırdığı Estetik İşlemlerle 20 Yaş Gençleşen Kadın “Doktor Kim” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.12.2024 - 14:29

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Zaman zaman başarısız estetik operasyonları görsek de zaman zaman da harika örneklere tanık oluyoruz. Herkesin yüz yapısına ve yaşına göre ihtiyacı olan ya da uygulanması gereken işlemler değişiklik gösteriyor. Doğru doktor seçimiyle birlikte yeni bir hayata başlayanlar var. Şimdilerdeyse sosyal medyada yaptırdığı estetik operasyonlarla 20 yaş gençleşen bir kadın var. Gelin detaylara geçelim.

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İşlemler yapılmadan önce fotoğrafta gördüğünüz sarkıklıklara ve kırışıklıklara sahip olan kadın büyük bir değişim yaşamıştı.

İşlemler yapılmadan önce fotoğrafta gördüğünüz sarkıklıklara ve kırışıklıklara sahip olan kadın büyük bir değişim yaşamıştı.

Operasyonların ardından ne bir sarkıklık ne de bir kırışıklık vardı.

Operasyonların ardından ne bir sarkıklık ne de bir kırışıklık vardı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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