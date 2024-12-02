Tüm Yüzüne Yaptırdığı Estetik İşlemlerle 20 Yaş Gençleşen Kadın “Doktor Kim” Dedirtti

Zaman zaman başarısız estetik operasyonları görsek de zaman zaman da harika örneklere tanık oluyoruz. Herkesin yüz yapısına ve yaşına göre ihtiyacı olan ya da uygulanması gereken işlemler değişiklik gösteriyor. Doğru doktor seçimiyle birlikte yeni bir hayata başlayanlar var. Şimdilerdeyse sosyal medyada yaptırdığı estetik operasyonlarla 20 yaş gençleşen bir kadın var. Gelin detaylara geçelim.