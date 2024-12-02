Uzun Süredir Kendisinden Haber Alınamayınca Yakınları Polise Haber Verdi Cevabı ise Herkesi Şoke Etti

Aksaray’da yaşanan ilginç bir olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Apartman sakinleri dairelerde ve binada gaz kokusu alınca endişelenmiş ve binada tek doğal gaz kullanan komşularının kapısına gitmişlerdi. Ancak dairede oturan kişi defalarca kez kapısı çalınmasına rağmen açmayınca komşuları bir endişe sardı. Çareyi ise polisi aramakta buldular. Sağlık ve kurtarma ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine geldi.

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