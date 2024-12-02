Uzun Süredir Kendisinden Haber Alınamayınca Yakınları Polise Haber Verdi Cevabı ise Herkesi Şoke Etti
Uzun Süredir Kendisinden Haber Alınamayınca Yakınları Polise Haber Verdi Cevabı ise Herkesi Şoke Etti
Aksaray’da yaşanan ilginç bir olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Apartman sakinleri dairelerde ve binada gaz kokusu alınca endişelenmiş ve binada tek doğal gaz kullanan komşularının kapısına gitmişlerdi. Ancak dairede oturan kişi defalarca kez kapısı çalınmasına rağmen açmayınca komşuları bir endişe sardı. Çareyi ise polisi aramakta buldular. Sağlık ve kurtarma ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine geldi.
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Yalnız yaşayan daire sakininin başına bir şey geldiğinden şüphelenen polisler kapıyı açmaya çalışırken, daire sakini kendisi açtı.
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Polislerin kapıyı açmak istemesine sinirlenerek “Kapkaççı gibi” sözleriyle, uykusuz olduğunu ve yalnızca uyuduğunu dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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