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İnternetten Kapı Süsü Aldığını Sanmıştı Ancak Kapı Süsü Stickerı Gelince Hüsrana Uğradı

İnternetten Kapı Süsü Aldığını Sanmıştı Ancak Kapı Süsü Stickerı Gelince Hüsrana Uğradı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.12.2024 - 11:23

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Son zamanlarda popüler olan bir alışveriş sayfasından kapı süsü siparişi veren @atiksizevim adlı Instagram kullanıcısı, açıklamayı okurken yeteri kadar dikkat etmediği için kargosu gelince hayal kırıklığı yaşadı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde de bir vatandaşımız matkap aldığını sanmıştı ancak matkap stickerı gelmişti. İşte benzeri bir durum yeniden yaşanınca biraz daha dikkatli alışveriş yapmamız gerektiğini anladık. Gelin detaylara geçelim.

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Kapı süsü almaya heves eden kadın, açıklamada sticker yazmasına rağmen görselin yanıltıcılığıyla birlikte yanlış bir sipariş vermişti.

Kapı süsü almaya heves eden kadın, açıklamada sticker yazmasına rağmen görselin yanıltıcılığıyla birlikte yanlış bir sipariş vermişti.

Eve gelen stickerı gördükten sonra hem üzen hem de güldüren bir an yaşamıştı.

Eve gelen stickerı gördükten sonra hem üzen hem de güldüren bir an yaşamıştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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