İnternetten Kapı Süsü Aldığını Sanmıştı Ancak Kapı Süsü Stickerı Gelince Hüsrana Uğradı

Son zamanlarda popüler olan bir alışveriş sayfasından kapı süsü siparişi veren @atiksizevim adlı Instagram kullanıcısı, açıklamayı okurken yeteri kadar dikkat etmediği için kargosu gelince hayal kırıklığı yaşadı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde de bir vatandaşımız matkap aldığını sanmıştı ancak matkap stickerı gelmişti. İşte benzeri bir durum yeniden yaşanınca biraz daha dikkatli alışveriş yapmamız gerektiğini anladık. Gelin detaylara geçelim.