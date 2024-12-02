Atakule’nin İlk Yapıldığı Yıllarda Çekilen Bir Videoyla Eski Ankara’ya Yolculuk: “Avrupa Sanmasın Kimse”

Başkentimiz Ankara seveninin vazgeçemediği, sevmeyeninin de bir türlü yıldızının barışamadığı şehirlerimizden. Ancak doğma büyüme Ankaralı olanlar bilir ki, bu şehrin aurası bir başkadır. Şimdiyse Ankara’nın simgesi Atakule’nin açıldığı yıllara ait bir videoyla karşınızdayız. O yılları Ankara’da geçirenler birçok duyguyu aynı anda yaşayacak! Gelin detaylara geçelim 👇
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Videoda o zamanlar 8-10 yaşlarında olan çocuk Atakule’yi tanıtırken, “Avrupa sanmasın kimse, Avrupa’nın bir ucunda değiliz.” sözlerini dile getiriyordu.
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Ardından ise Atakule’nin seyir terasından Ankara manzarası ve Atakule’de vakit geçirenlerin gözlerini yaşartacak anlar yer alıyordu.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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