Atakule’nin İlk Yapıldığı Yıllarda Çekilen Bir Videoyla Eski Ankara’ya Yolculuk: “Avrupa Sanmasın Kimse”

Başkentimiz Ankara seveninin vazgeçemediği, sevmeyeninin de bir türlü yıldızının barışamadığı şehirlerimizden. Ancak doğma büyüme Ankaralı olanlar bilir ki, bu şehrin aurası bir başkadır. Şimdiyse Ankara’nın simgesi Atakule’nin açıldığı yıllara ait bir videoyla karşınızdayız. O yılları Ankara’da geçirenler birçok duyguyu aynı anda yaşayacak! Gelin detaylara geçelim 👇