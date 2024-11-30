Makas Kesmiyor Cümlesini Duyan Akrabalar Tepsiye Para Yağdırdı

İsteme merasimlerinde nişan yüzüklerinin kesileceği zamanın olmazsa olmazı biliyorsunuz ki “makas kesmiyor” şakasıdır. Makas kesmiyor dendiyse tepsiyi tutan kişi yeterli görene kadar para konur. E tabii adetten adete de değişkenlik yaşandığını görebiliyoruz. Şimdiyse benzeri bir video ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.
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@melisakkeskiin adlı içerik üreticisi makas kesmiyor cümlesi söylendiğinde yaşananları paylaştı.
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Tepsiye konan paralar taştıkça taşıyor, her gelen yeniden para koyuyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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