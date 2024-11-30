onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bursa’da Açılış Yapan Bir Ev Eşyası Mağazasında Müşteriler İzdihama Sebep Oldu

Bursa’da Açılış Yapan Bir Ev Eşyası Mağazasında Müşteriler İzdihama Sebep Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.11.2024 - 15:22

Bursa’da ev eşyaları satan bir mağaza açılışa özel ürün fiyatlarını yarıya indirince olanlar oldu. Açılış saatinden önce mağaza kapısında kuyruklar oluştu. Kapılar açılınca ise büyük kargaşa yaşandı. Müşteriler mağazaya akın etmeye çalıştı ancak kalabalıktan dolayı işler pek de yolunda gitmedi. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mağaza açılışında basın mensupları da yer alıyordu ve o anlar anbean kaydedildi.

Mağaza açılışında basın mensupları da yer alıyordu ve o anlar anbean kaydedildi.

Kimisi ezildi, kimisi ise terliğini kaybetti.

Kimisi ezildi, kimisi ise terliğini kaybetti.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın