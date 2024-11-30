Bursa’da Açılış Yapan Bir Ev Eşyası Mağazasında Müşteriler İzdihama Sebep Oldu

Bursa’da ev eşyaları satan bir mağaza açılışa özel ürün fiyatlarını yarıya indirince olanlar oldu. Açılış saatinden önce mağaza kapısında kuyruklar oluştu. Kapılar açılınca ise büyük kargaşa yaşandı. Müşteriler mağazaya akın etmeye çalıştı ancak kalabalıktan dolayı işler pek de yolunda gitmedi. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA