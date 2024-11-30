Bursa’da Açılış Yapan Bir Ev Eşyası Mağazasında Müşteriler İzdihama Sebep Oldu
Bursa’da Açılış Yapan Bir Ev Eşyası Mağazasında Müşteriler İzdihama Sebep Oldu
Bursa’da ev eşyaları satan bir mağaza açılışa özel ürün fiyatlarını yarıya indirince olanlar oldu. Açılış saatinden önce mağaza kapısında kuyruklar oluştu. Kapılar açılınca ise büyük kargaşa yaşandı. Müşteriler mağazaya akın etmeye çalıştı ancak kalabalıktan dolayı işler pek de yolunda gitmedi. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: İHA
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Mağaza açılışında basın mensupları da yer alıyordu ve o anlar anbean kaydedildi.
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Kimisi ezildi, kimisi ise terliğini kaybetti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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