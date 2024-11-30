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Gönüllü Olarak Kenya’ya Giden Doktorun Bir Gününe Gelin Bizler de Konuk Olalım

Gönüllü Olarak Kenya’ya Giden Doktorun Bir Gününe Gelin Bizler de Konuk Olalım

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.11.2024 - 11:54

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Bir zamanlar çiğ et yediği videolarıyla sosyal medyada gündem olan Tuba Güleç’in içerik üreticiliğinden ziyade asıl mesleğinin doktorluk olduğunu öğrenmiştik. Tuba Güleç şimdilerdeyse gönüllü doktor olarak Kenya’ya gittiği anları paylaştı. Herkes Güleç’in hareketini tebrik etti. O anlar bizlerin de içini ısıttı. Gelin detaylara geçelim.

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Tuba Güleç, gönüllü doktorluk yaptığı Kenya’da bir gününü bizler için vlog halinde çekmişti.

Tuba Güleç, gönüllü doktorluk yaptığı Kenya’da bir gününü bizler için vlog halinde çekmişti.

Çocuklarla oyun oynadığı anlardan, görevini yaptığı anlara her şeyiyle tebrikleri hak etmişti.

Çocuklarla oyun oynadığı anlardan, görevini yaptığı anlara her şeyiyle tebrikleri hak etmişti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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