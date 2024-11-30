Gönüllü Olarak Kenya’ya Giden Doktorun Bir Gününe Gelin Bizler de Konuk Olalım

Bir zamanlar çiğ et yediği videolarıyla sosyal medyada gündem olan Tuba Güleç’in içerik üreticiliğinden ziyade asıl mesleğinin doktorluk olduğunu öğrenmiştik. Tuba Güleç şimdilerdeyse gönüllü doktor olarak Kenya’ya gittiği anları paylaştı. Herkes Güleç’in hareketini tebrik etti. O anlar bizlerin de içini ısıttı. Gelin detaylara geçelim.