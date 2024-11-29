İlgiyi Görünce Balerin Gibi Dans Etmeye Başlayan Kedinin Güldüren Anları

@ceyizenealcaz adlı TikTok hesabında içerikler üreten bir kadın, bahçelerinde baktıkları dünyalar tatlısı kediyi paylaşmasıyla viral oldu. Köpeklerin iki ayakların üstüne kalktıklarını görsek de kedileri pek de öyle görmüyoruz. İşte görünce de hayvanseverler olarak içimizi bir heyecan kaplıyor desek yalan olmaz. İçerik üreticisi kadın da adeta balerin gibi dans eden kedi karşısında şaşkınlık yaşayıp kaydı başlatmıştı.