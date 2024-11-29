İlgiyi Görünce Balerin Gibi Dans Etmeye Başlayan Kedinin Güldüren Anları

@ceyizenealcaz adlı TikTok hesabında içerikler üreten bir kadın, bahçelerinde baktıkları dünyalar tatlısı kediyi paylaşmasıyla viral oldu. Köpeklerin iki ayakların üstüne kalktıklarını görsek de kedileri pek de öyle görmüyoruz. İşte görünce de hayvanseverler olarak içimizi bir heyecan kaplıyor desek yalan olmaz. İçerik üreticisi kadın da adeta balerin gibi dans eden kedi karşısında şaşkınlık yaşayıp kaydı başlatmıştı.
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Tatlı kedi, kadından gördüğü ilgi karşısında iki patisinin üstüne çıkarak dönmeye başlamıştı.
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Birkaç kez aynı hareketi tekrarlayınca ise tatlılığıyla pamuk gibi olduk.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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