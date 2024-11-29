onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Black Friday İçin Alarmlar Kurulmuştu: AVM’lerde Oluşan Kuyruklar Bitmek Bilmedi

Black Friday İçin Alarmlar Kurulmuştu: AVM’lerde Oluşan Kuyruklar Bitmek Bilmedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.11.2024 - 13:45

Her yıl Kasım ayının son haftası gerçekleşen Black Friday indirimi bu yıl da heyecanla bekleniyordu. Bugün mağazaların kendi belirlediği oranlarla güzel indirimler yakalayabilmek mümkün. Stok sıkıntısı yaşamak istemeyenler de AVM’lerin açılış saatlerinde kapılarda buluştu. Saatler 10.00’u gösterdiğinde ise mağazalara doğru bir akın oldu. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bugün bir AVM’den kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Bugün bir AVM’den kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kuyruk öylesine uzundu ki videoda sonlandığına şahit bile olamadık.

Kuyruk öylesine uzundu ki videoda sonlandığına şahit bile olamadık.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın