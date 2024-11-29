Black Friday İçin Alarmlar Kurulmuştu: AVM’lerde Oluşan Kuyruklar Bitmek Bilmedi
Black Friday İçin Alarmlar Kurulmuştu: AVM’lerde Oluşan Kuyruklar Bitmek Bilmedi
Her yıl Kasım ayının son haftası gerçekleşen Black Friday indirimi bu yıl da heyecanla bekleniyordu. Bugün mağazaların kendi belirlediği oranlarla güzel indirimler yakalayabilmek mümkün. Stok sıkıntısı yaşamak istemeyenler de AVM’lerin açılış saatlerinde kapılarda buluştu. Saatler 10.00’u gösterdiğinde ise mağazalara doğru bir akın oldu. Gelin detaylara geçelim.
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Bugün bir AVM’den kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
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Kuyruk öylesine uzundu ki videoda sonlandığına şahit bile olamadık.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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