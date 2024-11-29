Black Friday İçin Alarmlar Kurulmuştu: AVM’lerde Oluşan Kuyruklar Bitmek Bilmedi

Her yıl Kasım ayının son haftası gerçekleşen Black Friday indirimi bu yıl da heyecanla bekleniyordu. Bugün mağazaların kendi belirlediği oranlarla güzel indirimler yakalayabilmek mümkün. Stok sıkıntısı yaşamak istemeyenler de AVM’lerin açılış saatlerinde kapılarda buluştu. Saatler 10.00’u gösterdiğinde ise mağazalara doğru bir akın oldu. Gelin detaylara geçelim.