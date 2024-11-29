Motokuryelerde Artık Adli Sicil Kaydının Temiz Olma Şartının Aranacak Olması Tepki Topladı
Motokuryelerde Artık Adli Sicil Kaydının Temiz Olma Şartının Aranacak Olması Tepki Topladı
Türkiye'de motokuryelerle ilgili önemli bir düzenlemenin hayata geçirileceği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı ve BTK'nin üzerinde çalıştığı bu düzenleme, motokuryelerin korunmasına yönelik uygulama esaslarını belirliyor. Ayrıca toplum güvenliği açısından da önemli bir adım olan bu düzenleme ile birlikte kuryelerde artık adli sicil kaydının temiz olma şartı aranacağı belirtiliyor. Ancak ''temiz adli sicil kaydı'' şartına sosyal medyadan tepkiler geldi. Birçok kişi ''Zaten aranmıyor muydu?'' diyerek tepki gösterdi. Dilerseniz gelin, kimler ne demiş birlikte bakalım!
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Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre motokuryeler, yeni düzenlemeyle birlikte artık hizmet verdikleri kuruluşları bildirmekle yükümlü olacak ve motokuryelerde adli sicil kaydının temiz olma şartı aranacak.
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Yeni düzenlemede en çok dikkat çeken başlıklardan biri temiz adli sicil kaydıydı. Nitekim bu haberi gören vatandaşlar, sosyal medya üzerinden bu konuda tepkisini dile getirdi.
İşte, gelen tepkilerden bazıları👇
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