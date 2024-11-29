Motokuryelerde Artık Adli Sicil Kaydının Temiz Olma Şartının Aranacak Olması Tepki Topladı

Türkiye'de motokuryelerle ilgili önemli bir düzenlemenin hayata geçirileceği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı ve BTK'nin üzerinde çalıştığı bu düzenleme, motokuryelerin korunmasına yönelik uygulama esaslarını belirliyor. Ayrıca toplum güvenliği açısından da önemli bir adım olan bu düzenleme ile birlikte kuryelerde artık adli sicil kaydının temiz olma şartı aranacağı belirtiliyor. Ancak ''temiz adli sicil kaydı'' şartına sosyal medyadan tepkiler geldi. Birçok kişi ''Zaten aranmıyor muydu?'' diyerek tepki gösterdi. Dilerseniz gelin, kimler ne demiş birlikte bakalım!