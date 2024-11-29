onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Motokuryelerde Artık Adli Sicil Kaydının Temiz Olma Şartının Aranacak Olması Tepki Topladı

Motokuryelerde Artık Adli Sicil Kaydının Temiz Olma Şartının Aranacak Olması Tepki Topladı

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 11:42

Türkiye'de motokuryelerle ilgili önemli bir düzenlemenin hayata geçirileceği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı ve BTK'nin üzerinde çalıştığı bu düzenleme, motokuryelerin korunmasına yönelik uygulama esaslarını belirliyor. Ayrıca toplum güvenliği açısından da önemli bir adım olan bu düzenleme ile birlikte kuryelerde artık adli sicil kaydının temiz olma şartı aranacağı belirtiliyor. Ancak ''temiz adli sicil kaydı'' şartına sosyal medyadan tepkiler geldi. Birçok kişi ''Zaten aranmıyor muydu?'' diyerek tepki gösterdi. Dilerseniz gelin, kimler ne demiş birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre motokuryeler, yeni düzenlemeyle birlikte artık hizmet verdikleri kuruluşları bildirmekle yükümlü olacak ve motokuryelerde adli sicil kaydının temiz olma şartı aranacak.

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre motokuryeler, yeni düzenlemeyle birlikte artık hizmet verdikleri kuruluşları bildirmekle yükümlü olacak ve motokuryelerde adli sicil kaydının temiz olma şartı aranacak.

Kaynak

Hayata geçirilmesi planlanan düzenlemenin detaylarına şurada değinmiştik👇

Yeni düzenlemede en çok dikkat çeken başlıklardan biri temiz adli sicil kaydıydı. Nitekim bu haberi gören vatandaşlar, sosyal medya üzerinden bu konuda tepkisini dile getirdi.

Yeni düzenlemede en çok dikkat çeken başlıklardan biri temiz adli sicil kaydıydı. Nitekim bu haberi gören vatandaşlar, sosyal medya üzerinden bu konuda tepkisini dile getirdi.

İşte, gelen tepkilerden bazıları👇

İşte, gelen tepkilerden bazıları👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Karşıt görüşler de vardı👇

Karşıt görüşler de vardı👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın