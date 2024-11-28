Motokurye Olmak Zorlaşıyor: Sabıka Kaydı Dahil Birçok Yeni Şart!
Motokurye Olmak Zorlaşıyor: Sabıka Kaydı Dahil Birçok Yeni Şart!
Türkiye'de motokuryelerle ilgili önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) üzerinde çalıştığı düzenleme, motokuryelerin korunmasına yönelik uygulama esaslarını belirliyor. Ayrıca toplum güvenliği açısından kuryelerde artık adli sicil kaydının temiz olması şartı gelecek. Detaylar haberimizde.
Kaynak: Sabah Gazetesi-Barış Şimşek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılacak protokol kapsamında, motokuryelerin mesleki yeterlilik sertifikası alması zorunlu olacak. Kuryeler, hizmet verdikleri kuruluşları bildirmekle yükümlü olacak ve çalıştıkları kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalanırsa cezai işlem uygulanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılacak düzenlemeyle motokuryelerin sosyal güvence altına alınması ve güvenliklerinin sağlanması hedefleniyor. Geliştirilecek olan Kurye Bilgi Sistemi (KUBİS) ile tüm kuryeler kayıt altına alınacak. Ayrıca, kuryelerin çalıştıkları kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalatması halinde cezai işlem uygulanacak.
Esnaf kurye modeliyle, kendi şahıs şirketini kurarak çalışan kuryeler, hizmet verdikleri yemek, e-ticaret, lojistik gibi firmalarla en az bir yıllık sözleşmeler yaparak çalışacak. Bu düzenleme, kuryelerin sosyal güvencelerinin çalıştıkları şirketlerce karşılanmasını sağlayacak.
Motosiklet Sürücüleri Federasyonu (MOSEF) Genel Başkanı Murat Tomris, Türkiye'de kayıtlı 1 milyon, kayıtdışılarla birlikte 2 milyona yaklaşan motokurye sayısına ulaşıldığını belirtti. Kayıtdışı hizmet verenlerin WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden anlık işlerde görev aldığını ve sektörde adli sicil şartı gibi güvenlik prosedürleri aranmadığı için hapishaneden çıkan neredeyse herkesin motokuryeliğe başladığını anlattı.
Tomris, son dönemde uyuşturucu baronlarının kurumsal firma kıyafeti giyimli motokuryelere uyuşturucu taşıttığını öne sürdü. Tomris, kuryelerin bazen de bilmeden uyuşturucu ticaretine aracı olduğunu şöyle anlattı: "Örneğin bir müşteri 'acilen takım elbisemin şu adresten şu adrese gönderilmesi lazım' diye ilan açıyor ve 2 bin lira vereceğini söylüyor. Ve bu takım elbisenin gizli bir yerine uyuşturucu saklayarak, bunu hiç haberi bile olmadan motokuryeye taşıtabiliyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Motorlu kurye sayısında pandemiyle beraber çok ciddi bir artış oldu. Burada hem güvenlik anlamında hem de onları koruma anlamında bir düzenleme gerekiyor. Bu süreci İçişleri Bakanlığı ve BTK ile yürütüyoruz. Bunlar evlerimize kargo getiriyorlar, güvenliğimizi sağlamamız için onlara sorumluluk getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın